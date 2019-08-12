暑假就是要出門玩！ 全台10大遊樂園攻略 特色優惠重點整理

2019-08-12 11:04 DailyView 網路溫度計提供



平常苦熬上學，不就是為了把暑假給盼來嗎？（誤）好不容易終於等到暑假，當然得痛痛快快的給它玩個夠，畢竟充飽電、休息夠才能再回到學校繼續衝刺啊。

今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出台灣十大特色樂園，究竟這些樂園有什麼特色，暑假又祭出什麼樣的優惠，一次通通整理給你。

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台灣十大遊樂園排行。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

10.高雄大魯閣草衙道

全台第一個獲得日本鈴鹿賽道海外授權，縮小版的迷你鈴鹿賽道，吸引不少賽車迷朝聖。暑假期間（6/29~9/1）憑會員卡可兌換「2019暑期護照」，暢遊鈴鹿賽道樂園第二人只要1元，還有其他商場及餐飲優惠，數量有限，手腳慢了只能捶心肝啊～

大魯閣草衙道的鈴鹿賽道樂園。圖／大魯閣草衙道提供 分享 facebook

9.遊戲愛樂園

爸媽心目中遛小孩第一名的好去處，在全台北中南擁有多家分店，球池、溜滑梯、家家酒、仿真超市，完全正中小小孩的心，不但不用到戶外風吹日曬，更是雨天最佳備案，不定期推出的手作課程，讓小朋友也能體驗DIY樂趣。

圖／取自大魯閣遊戲愛樂園粉絲團 分享 facebook

8.尚順育樂世界

全台最大全室內遊樂園，六層樓、萬坪大的空間，提供18項主題遊樂設施，不怕中暑也不擔心淋雨。搶攻暑假商機，7/1~9/1推出半價優惠方案，遊樂券（全套票設施）只要599元，7/19~8/26還有線上旅展優惠，住宿券、遊樂券通通下殺優惠中。

苗栗縣頭份市尚順育樂天地。記者范榮達／攝影 分享 facebook

7.小人國主題樂園

夏天就是要玩水啊，小人國祭出轟浪水樂園及恐龍親水廣場，360度環景氣墊滑水道，保證消暑，且園內擁有超過百座微縮景觀，不用出國也能環遊世界，20多項遊樂設施，水陸一票玩到底，現在優惠票價只要499元，還不趕快衝一波。

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6.義大遊樂世界

台灣第一個以古希臘情境為主題的遊樂園，明星設施天旋地轉18層樓高，東翻西轉外加公轉和自轉，保證讓你歡樂120秒無極限，另外5D鬼船、飛越愛情海也是大家推薦必玩的設施。6/28~9/1只要身分證有1或9，對中1~3碼（含）以上，可享全票最低499元起。

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5.臺北市兒童新樂園

預算有限？那兒童新樂園絕對是首選，不只是小朋友放電的最佳場所，如果無法承受太刺激的遊樂設施，來這裡可以先練練膽量，遊樂設施採逐項計費，玩多少算多少。暑假更與科教館、天文館推出「暑藝三館FUN假趣」聯合護照，優惠截至9/29。

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4.九族文化村

以原住民文化主題為主要特色，尤其空中纜車俯瞰日月潭湖景，更是米其林旅遊指南推薦的美景，新設施「西班牙海岸」也華麗登場，巴塞羅那的高第建築搬進九族文化村，感受西班牙的熱情奔放，7/1~9/1水陸空暢玩到底，清涼優惠價只要650元。

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3.劍湖山世界

最著名的G5相信大家都不陌生，全新遊樂設施驚嚇列車、侏儸紀恐龍區、叢林溜滑梯口碑也相當不錯，水樂園夏季限定的「尖叫無底洞」更是全台唯一水上極速自由落體。9/1前持悠遊卡感應入園，每人只要488元、兩人888元，水陸任你玩到瘋！

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2.麗寶樂園

夏天消暑怎麼能放過麗寶樂園，除樂刺激的遊樂設施，馬拉灣水樂園也絕不容錯過，高空滑水道彩虹滑道、大海嘯都是推薦必玩，還有網友貼心規劃刺激版玩法及親子溫馨路線，保證全家大小都能玩得盡興。

馬拉灣阿酋灣設施暗藏各種親水機關。圖／麗寶樂園提供 分享 facebook

1.六福村主題樂園

六福村想必是不少人的兒時回憶，其中非洲部落主題村，前身就是野生動物公園，是全台第一個腹地最大的野生動物園區，吸引不少遊客前往，驚嚇度破表的笑傲飛鷹，也是著名遊樂設施，夏天想要涼快一下，還有六福水樂園區等著你，可以說是應有盡有，滿足各種需求啊，不愧是網友激推的全台樂園之首，7~9月還有各種優惠套票，不管是一個人還是揪團都划算。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月24日至2019年07月22日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019暑假全台十大遊樂園攻略』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」