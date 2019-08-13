2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

金針花季景點#1

花蓮六十石山

▲金針花季景點推薦-花蓮六十石山金針花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到金針花，最有名也最熱鬧的就是位於富里的六十石山，每到8~9月金針花季時都會有許多人專程前往賞往，因為滿山遍野的金針花黃澄澄美景實在太美麗，時而晴光乍現，時而雲霧飄渺，真的會讓人有置身秘境的感覺。

而且六十石山上溫度涼涼的十分舒適，加上每個金針花的賞花景點距離不遠，基本上都可以徒步到達，在山頭上有六個以金針花的別稱：宣草、黃花、鹿蔥、丹棘、療愁、忘憂命名的觀景亭台，可以遍覽六十石山的秘境美景。

👉金針花季時間：8/3~9/15

👉金針花活動：2019花蓮赤科山六十石山金針花季

花蓮六十石山周邊景點

▲金針花季景點推薦-花蓮富里G九屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到花蓮富里，除了上六十石山賞金針花之外，還可以去附近的羅山有機村走走，體驗用泥火山水（代替鹽鹵）製作豆腐等，吃吃在地特有的泥火山豆腐，或是到外觀看似平凡，但實則非常有料的「G九屋創意美食」，試試這間以無菜單私房料理為主的特色餐廳，感受兼具懷古與創新料理！

花蓮六十石山交通

▲金針花季景點推薦-花蓮六十石山金針花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

六十石山雖然在花蓮，但其實更靠近台東，所以有許多旅人都會從台東市區或花蓮富里出發，車程較近，就算睡到飽下午再出發，還是可以看到金針花綻放的全開時刻！因為金針花是一日花，如果傍晚才到六十石山，就可能會看不到金針花早上全盛開時有朝氣且美麗的樣子。如果覺得住在花蓮市區比較方便的話，也可以選花蓮或台東出發的金針花一日遊，無論是跟家人、三五好友，都可以輕鬆抵達花蓮六十石山，讓賞金針花不再是困難重重的事情啦！

👉自駕前往：臺9線308.5東側轉入，循指標即可到達。（上午7時半至下午5時有汽車單向交通管制）

👉大眾運輸：搭乘火車至富里站後，在富里鄉農會前轉搭計程車。

金針花季景點#2

花蓮赤柯山

▲金針花季景點推薦-花蓮赤柯山金針花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花蓮赤柯山是距離花蓮市區最近的金針花景點，騎機車大約是2.5小時車程，因此每到8~9月的金針花季就會吸引不少人潮前來賞花，海拔800公尺的高度，所以赤柯山上溫度較低，加上雲霧帶來充分的水氣，適合金針花生長，現在金針花季看到的大片花海，不只美麗，大多還是長達數十年的植種，拿來做成金針花料理更是獨具風味！

而且除了黃澄澄的金針花海，來到赤柯山更不能錯過「赤柯三景」，找找藏身在金針花田中的三顆黑色火成岩，有趣的千噸石龜，以及40多年歷史的木造三合院－汪家古厝，感受一下赤柯山特有的農家風情，玩遍這個豐富、好玩的金針花景點喔！

👉金針花季時間：8/3~9/15

👉金針花活動：2019花蓮赤科山六十石山金針花季

赤柯山周邊景點

赤柯山附近還有具有豐富自然生和原住民文化的馬太鞍部落，在這裡可以體驗傳統的生態捕魚了解原住民重視環保、生態的觀念顯現，更能吃到以健康概念製成的原住民風味餐，逛逛馬太鞍部落，來一趟深度的賞花×部落之旅！

赤柯山交通

👉自駕前往：開車或騎車從臺9線287K東側轉入→ 過高寮大橋至高寮社區，循指標即可到達。

👉大眾運輸：搭乘火車至「玉里車站」後另行租車，在「玉里車站」站前搭乘計程車。

金針花季景點#3

台東太麻里金針山

▲金針花季景點推薦-台東太麻里金針花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

台東太麻里金針山海拔高1450公尺，是三座山當中最高的，在不同的季節還會綻放櫻花、百合等不同種類的花朵，不只可以遠眺大武山山景，更有背山面海的好位置與美麗的海攤，可以欣賞日出、看海吹吹風，想要來趟放鬆的金針花之旅的話，來到台東太麻里是個不錯的選擇。

台東太麻里周邊景點

▲金針花季景點推薦-台東多良車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

當然，大老遠跑到台東來，當然也要把周邊的台東景點一次玩遍，小編特別推薦喜愛大自然的各位，可以到附近的青山農場走走，這裡原本是金針花工廠與工人宿舍，後來轉變成金針花的休閒園區，並種植了許多種花卉，所以一年四季都有繁花盛開的景象，非常值得一逛！

不過，說到台9線最經典的景點，還是台灣最美車站－多良車站，這裡不只能夠看到大片澈藍的大海，還有沿著海岸線的鐵道，雖然現在多良火車站已經停止運作，但還是會有火車通過，讓人彷彿可以感受到舊日時光再現的情景，是個很有味道的景點，不過要特別注意不要隨意穿越月台和軌道，以免危險。

想知道更多花東旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」