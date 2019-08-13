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誰說公家機關就要死板板？　特搜全台５個特色公家機關

2019-08-13 09:06ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

說到全台最美公家機關，你一定會想到像城堡一樣的台南移民署，但除了移民署之外，你知道台灣還有很多創意又漂亮的公家機關嗎？ReadyGo蒐集了全台五個特色公家機關，不論是可愛造型，還是像飯店一樣，超吸睛的外觀，吸引許多遊客來拍照打卡，快看看在哪些地方吧！

江翠派出所

新北市政府警察局海山分局FB
新北市政府警察局海山分局FB
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江翠派出所位於板橋石雕公園內，現代感玻璃帷幕搭配金屬格狀柵欄，被比喻為猶如日月潭涵碧樓的設計，利用鏡面水池界定警局和公園的空間，顛覆傳統派出所的印象，外圍的廣場、綠地皆能與公園內設施相互結合，一點都不像派出所，看第一眼我還以為是法鼓山農禪寺呢。

地址｜新北市板橋區吳鳳路50巷36號

平溪天燈派出所

圖/新北市政府觀光旅遊網
圖/新北市政府觀光旅遊網
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結合平溪天燈文化的特色，融入當地的地景與天際線，如同一盞祈福的天燈佇立在菁桐老街的尾端，微微的在平溪發光祈福，這是全世界獨一無二的天燈派出所，每天有燈光秀，介紹天燈緣起以及平溪地方特色，超大顆的天燈，成為了平溪的新地標。

地址｜新北市平溪區靜安路2段141號

燈光秀｜平日16:00-19:00、假日16:00-20:00(每半小時一場)

台中市新市政大樓

圖/台中觀光旅遊網
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圖/IG@3_12.10
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圖/IG@zelda60233
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臺中市政府有兩棟辦公大樓，一棟為橫向長矩形的新市政大樓，中央下方簍空造型；另一棟為直立式短矩形的市議會大樓，皆被玻璃帷幕包覆，兩個獨立建築物的軸線與公園結合成一體，不僅建築物美，市政廣場上的裝置藝術也很好拍，大樓內部更以迴廊連接，幾何的圖形搭配自然採光，十分壯觀。

圖/IG@shih.shin
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圖/IG@suns_travel_photography
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站在市政大樓的頂樓平視市議會大樓，夜晚的燈光為市政廣場增添了另一種美。穿越穿堂，在兩棟大樓間的廣場散步聊天，作為吃飽飯後的休閒活動，再適合不過了。

地址｜台中市西屯區台灣大道三段99號

台南移民署

圖/IG@lan_82
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圖/IG@mi_1105
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圖/台南市警察局新化分局官網
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圖/IG@valada63
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號稱全台最美的公家機關！浪漫歐風設計的台南移民署可是婚拍的最愛！白皙的外牆搭配淡藍圓錐造型的屋頂，雖位在府前路，卻沒有市中心熱鬧的氛圍，倒是多了些悠閒的氣息，經過還想說哪家民宿這麼漂亮呀！

地址｜台南市中西區府前路二段370號

延伸閱讀：【 台南景點 | 中西區 】全台最美移民署。雄偉歐洲米白城堡

台南新化派出所(警帽派出所)

圖/台南市警察局新化分局官網
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圖/IG@valada63
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新化派出所頂著一頂可愛的大警帽，因此又被當地人稱為「警帽派出所」，外觀造型十分醒目，讓以往給人嚴肅印象的警察局化身為另類旅遊據點，成為熱門拍照打卡點，是全台最具特色的警察分局之一。

地址｜台南市新化區中山路91號

加超連結文字處

延伸閱讀>>【台中市集】台中T&R廣場－綠美丘 最高顏值市集誕生！

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