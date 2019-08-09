全台寵物餐廳、泳池、景點大集合！ 專業狗奴不能不知道的13個消暑好地方

Shin@ReadyGo、Tina@ReadyGo

首圖：allenchen_pug.com.tw、lugi811、corgi_lumibaby

夏天到了，你都帶著毛小孩去哪裡放風呢？是家裡附近的公園、鮮為人知的秘密景點，還是想不到要去哪裡呢？ReadyGo整理了新的一系列從北到南，專屬為你和家裡的毛小孩量身打造，餐廳、泳池和戶外景點一次送給你，快來帶著毛小孩一起前進這些景點吧！

＃海邊景點

新北金沙灣海濱公園

金沙灣位在龍洞和澳底之間，北海岸濱海公路91.5公里處，以金黃色沙灘為名，是東北角著名的免費風景據點。公園內有有簡單的遊憩設施和賞景平台，適合小小孩遊玩，也可以帶著毛小孩登高望遠。

圖/IG@V3506 分享 facebook

圖/IG@adams_yu0825 分享 facebook 地址：北市貢寮區和美街72號

內湖大溝溪親水公園

內湖大溝溪親水公園，被稱為台北市的世外桃源，它就位在台北市近郊，只要搭乘台北捷運到大湖公園站步行10～15分鐘就能抵達。公園內有兩片大草坪供毛小孩盡情放風玩耍、野餐，一旁還有溪底平坦，水流不湍急的小溪流，每逢假日都會有許多愛狗人士來到這裡遛狗，也可以順便讓狗狗們交個朋友喔！

圖/IG@mamshibadou 分享 facebook 圖/IG@mamshibadou 分享 facebook

公園地址：台北市內湖區大湖山莊街230號 （公園入口處）

交通資訊：捷運大湖公園站步行約10～15分鐘

新北白沙灣海水浴場

白沙灣的沙子較細、海水較淺，狗狗踩在沙灘上舒適度和安全性都很高，雖然假日遊客眾多，但平日其實人煙稀少，非常適合讓毛小孩在來這裡玩耍。此外，因為白沙灣屬於海邊，為了狗狗的安全起見，海邊有用隔離繩為出一個區域，狗狗只能在這個區域內游泳。

圖/IG@lugi811 分享 facebook 圖/IG@lugi811 分享 facebook

圖/IG@c.joe___ 分享 facebook

地址：台北市內湖區大湖山莊街230號 （公園入口處）

開放時間：10月～4月:週一至週日09:00~17:00、5月～9月:週一至週日09:00~18:00

宜蘭烏石港

烏石港是來到宜蘭旅遊絕對不能錯過的景點，特別是自從雪隧開通後，近幾年已經成為衝浪客聚集地了，不過你以為只有人會游泳衝浪嗎？那你就太弱啦！現在的狗狗不只吃得好住得好，休閒娛樂更是不能少，做好防護措施，套上游泳圈和救生衣，他們就是海上小霸王～

圖/IG@casanru 分享 facebook 圖/IG@casanru 分享 facebook

圖/IG@boohsiang5566 分享 facebook

地址：宜蘭縣頭城鎮港口里港口路15-7號

電話：03-9782345

開放時間：3月~10月：08:00-17:30、11月-隔年2月：08:00-17:00

＃寵物餐廳

台北兜味DOORWAY咖啡

位於大稻埕的兜味咖啡，店內有許多古色古香的老家具，營造出懷舊復古的風格。除了提供咖啡、點心和簡餐之外，還有水煮青菜等專門給寵物的輕寵餐。店裡有許多可愛的動物公仔，貓貓和狗狗都可以帶來這邊認識新朋友。帶著毛小孩來兜味咖啡，一起度過一個優閒的下午吧！

圖/兜味Doorway cafe 粉絲專頁 分享 facebook 圖/IG@millllohsu_shiba 分享 facebook

圖/IG@_mini1225 分享 facebook

店家地址：台北市大同區安西街36號

交通資訊：捷運大橋頭站步行約10分鐘

營業時間：一到日13:30-19:00 (每週二、每月第1個週一公休)

聯絡電話：2557-3169

注意事項：毛小孩進店請包禮貌帶，還有人寵餐具不要混用喔

延伸閱讀>>食物好吃又對毛小孩超友善！精選3家台北寵物友善咖啡廳

新竹私嚐の吃飯

私嚐の吃飯位於新竹城隍廟附近，店裡的招牌是咖哩飯，便宜又好吃，另外也有販售給毛小孩的餐點和零嘴。店內有兩隻可愛的店狗 (黃金獵犬和雪納瑞)，用最可愛的微笑迎接你的到來。除此之外，還有美美的打卡牆和道具讓你拍照留念，有機會一定要帶著毛小孩來私嚐の吃飯造訪一次。

圖/私嚐の吃飯-唯一粉專 分享 facebook

店家地址：新竹市東區中正路96巷

交通資訊：新竹火車站步行約7分鐘

營業時間：11:30-21:00

聯絡電話： 03-525-2006

台中嗝咖啡GÉ CAFE

由老宅改建的嗝咖啡，位於台中美術館附近。店內十分明亮簡單，給人清新朝氣的感覺。一進門，兩隻可愛的八哥和鬥牛店狗便會俏皮地迎接你的光臨。店裡販售飲料、鹹派、早午餐等簡餐，也有提供給狗狗的餐點。快帶著狗兒們來嗝咖啡用餐，讓牠們和新朋友一起玩吧！

圖/嗝咖啡粉絲專頁 分享 facebook 圖/嗝咖啡粉絲專頁 分享 facebook 圖/嗝咖啡粉絲專頁 分享 facebook

店家地址：台中市西區忠勤街159號

交通資訊：台中五權車站步行約20分鐘

營業時間：9:00-17:00 (每週二、每月第1個週一公休)

聯絡電話：04-2372-3200

台南愛薇餐酒館

愛薇餐酒館就位於台南延平郡王祠對面，店內以花藝為布置主題，打造出明亮的氣氛。店裡有提供各式各樣的調酒和西餐，也有販賣乾燥花和寵物輕食。另外，也有可容納約幾十人的包廂，很適合一群朋友帶著毛小孩來這裡慶生狂歡喔！

圖/IG@march50m.50m 分享 facebook

圖/IG@sylvia_foodie._.photography 分享 facebook

圖/IG@chiayang_tw 分享 facebook

店家地址：台南市中西區開山路133號

交通資訊：從台南高鐵站搭乘H31公車到延平郡王祠

營業時間：19:00-3:00 (每週二公休)

高雄朵映花花世界

朵映花花位在高雄鳳山，是今年新開幕的寵物友善餐廳。店裡販賣的義大利麵和早午餐都超美味、份量十足。店內空間很大，適合和親朋好友一起帶毛小孩來聚會聊天。最棒的是，還有一大片花牆，讓你和毛小孩能盡情在這邊拍美照。

圖/IG@thisway1214 分享 facebook 圖/IG@smile_corgi_ 分享 facebook 圖/IG@pingu_shiba 分享 facebook

圖/IG@yaya_5432e 分享 facebook

店家地址：高雄市鳳山區文清街15-1號

交通資訊：從高雄捷運凹子底站搭乘紅33公車到濱山街口，步行7分鐘

營業時間：11:00-22:00

聯絡電話： 07-777-4709

＃寵物游泳池

苗栗GOGO WATERWORLD狗狗水世界

Gogo water world有全台最大的寵物游泳池，整座泳池的四邊都設有緩降坡設計，號稱狗狗半島酒店。而且他強調24小時持續淨水，水質超級清澈，帶毛小孩來玩水完全不用擔心衛生問題。除了游泳池，還有餐廳、迷宮和草地，讓你和毛小孩能在這共度一整天開心的時光~

圖/IG@bagelbebe 分享 facebook

圖/IG@esetsu 分享 facebook

圖/IG@lemon13313 分享 facebook

官方網站：按這裡

店家地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里錦山22-2號

交通資訊：從二高下苑裡/三義交流道，在121縣道路口左轉

店家地址：苗栗縣苑裡鄉山腳里錦山22-2號

營業時間：每天10:30～17:30

注意事項：園區內禁帶外食、禁菸、請勿嚼食檳榔或攜帶酒精飲料

台南森呼吸寵物休閒廣場

森呼吸除了提供讓寵物戲水的大游泳池外，還有草坪區讓毛小孩盡情跑跳，要辦大型寵物聚會也不成問題。園區內非常大，除了毛小孩玩耍的設施外，也有餐廳和用餐區，提供簡餐和寵物餐，讓每個人都能填飽肚子。當然也有沖澡區，讓玩完水的毛小孩可以洗香香再回家囉！但園區位置較偏僻，建議開車來會比較方便喔。

圖/IG@ruby._.ching 分享 facebook

圖/IG@ya717548 分享 facebook

圖/森呼吸官網 分享 facebook

官方網站：按這裡

店家地址：台南市關廟區中大街138巷7號

交通資訊：從國道3號往阿蓮方向下交流道，走台28縣

營業時間：週五12:00pm – 5:00pm

週六～週二 10:00am – 5:00pm

週三、四休園

屏東馬利跑跑寵物休閒農場

馬利跑跑有佔地100坪的超大游泳池，讓毛小孩可以在這自由自在地玩水，完全不會擁擠。入園費可以折抵園區內的餐點，有飲料和點心可以選擇。這裡除了提供救生衣租借外，還有各式各樣的浮具和彩色球球，連大型彩虹馬泳圈都出動了，讓把把麻麻可以開心地和毛小孩一起玩水，留下美美的照片和回憶。

圖/IG@wheaty_1203 分享 facebook 圖/馬利跑跑官網 分享 facebook

官方網站：按這裡

店家地址：屏東縣新埤鄉萬安路21-1號

交通資訊：從國道3號往421崁頂出口下交流道後，走屏70鄉道

營業時間：週六、日 10:00-18:00

新北GOODDOG妙狗寵物游泳池

妙狗位於新店烏來，園區內共有兩個游泳池，一個深一個淺，可依照毛小孩的狀況決定去哪個泳池~游泳池旁邊蚊子很多，一定要記得抹防蚊液啊！

圖/IG@leyunhsu 分享 facebook 圖/Gooddog官方FB 分享 facebook

官方網站：按這裡

地址：新北市新店區永興路10-1號

營業時間：每天9:00～21:00

延伸閱讀>>全台精選「寵物飯店」安心帶寵物出遊！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」