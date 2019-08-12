肉羹、麵線、魚丸湯... 道道經典！ 台灣在地街頭小吃吃不停

一直以來，小吃都是最讓人引以為傲的台灣美食之一，無論是藏身街頭巷尾或市 場裡的小吃，每一種都是道道地地、融入常民生活智慧所淬鍊的經典美味！

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★陳家古早味香菇肉羹

陳家古早味香菇肉羹是台南後壁在地的人氣麵攤，成立至今已超過 30 年歷史。店內招牌香菇肉羹由多種蔬菜熬煮出的湯底、再使用魚漿肉製作的肉羹、香菇搭配而成，肉羹口感 Q 彈、羹湯風味迷人，是一道盡現古早味的在地小吃。店內另供應豆菜麵、天天更換菜色的便當，家常風味讓人直呼有媽媽的味道。

香菇肉羹 50 元／大／真材實料，在地飄香30 餘年。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市後壁區頂長里41之6號

電話：（06）662-2460





★嵐肉燥專賣店

位於第二市場內的嵐肉燥專賣店，以獨特風味肉燥飯、梅花肉飯、丸仔肉飯與意麵大受歡迎。店內的肉燥不添加香料及中藥材，是以獨家秘方炆火慢熬 2 小時而成，口感清爽帶著迷人的香氣；至於獨特的湯頭則是用鰹魚、丁香、昆布等取代大骨長時間熬煮，使餛飩湯帶著清爽的海味，成為絕佳的配飯良伴。

肉燥丸仔飯 60 元／招牌肉燥飯搭配肉丸，簡單卻很美味。 分享 facebook

梅花肉飯 55 元／滿覆梅花肉片讓人胃口大開，每日限量供應。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市中區第二市場內 36、37 號

電話：（04）2222-6010





★阿璋手工麵線糊

有別於傳統麵線的口感，以淡勾芡、少味精所呈現的麵線糊，成為鹿港在地的獨特風味小吃。來到店裡，除了原味品嚐，也可自行添加店內自製的調味料，感受不同層次風味；或者，依樣畫葫蘆學在地人的吃法，用吸管、或直接倒入口中，下次造訪阿璋手工麵線糊，不妨體驗一下鹿港專屬的趣味吃法。

麵線糊 30 元／大／使用手工紅麵線，用料實在。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路26號

電話：（04）777-6462





★北海魚丸（至聖店）

於高雄岡山發跡的北海魚丸店，自創立以來堅持使用在地新鮮的虱目魚肉、旗魚與上等豬肉，手工製作出口味實在的魚丸。店主人朱建勳曾歷時 3 年到日本拜師學藝，在習得台灣魚丸師父阿堂師與日本手造魚丸職人五十嵐所傳授的技術之後，以紮實工序製作魚丸，極富咬勁、彈牙的口感，讓人一吃上癮。

北海綜合丸湯 70 元／吃得到虱目魚丸、干貝丸與蒸肉丸3 種丸類，口感Q 彈。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：高雄巿左營區至聖路 193 號

電話：（07）558-5066





★朱記餡餅粥店

成立於 1973 年的朱記餡餅粥店，多年來承襲北方麵點老師傅手藝，使用北方料理手法、食材，透過炒、煎、燒、蒸、炖、燜等功夫，製作出道地北方口味的麵食、牛肉餡餅、蔥油餅等餐點，每一款都是令老饕懷念的經典滋味。目前全台已拓展 23 家分店，包含台北、新北、桃園、新竹與台中，都能享受到朱記的美味。

牛肉餡餅 45 元／個／以新鮮牛肉搭配青蔥製成，一口咬下，爆漿肉汁令人驚喜。 分享 facebook

鮮肉小籠包150 元／內餡鮮肉紮實飽滿，皮薄湯汁多。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區永康街6巷10號

電話：（02）3322-2156





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