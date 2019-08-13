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一進門就卸下疲憊！ ３間隱身於北中南城市的療癒系優質旅宿

2019-08-13 08:02Taipei Walker

穿梭在繁忙的都市街道裡，總希望有個處所能暫時隔絕喧囂，推薦3 間隱身於北中南城市中的療癒系空間，一推開門，一秒就讓人徹底放鬆！

圖片提供／二八樹巷旅宿
圖片提供／二八樹巷旅宿
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★美侖商旅

暫別南京東路上的喧囂，一間帶著沉穩調性的旅宿就隱身在此！推開美侖商旅大門，挑高的大廳空間散發一抹沉著氣息，一秒解放旅人疲憊的靈魂；放眼望去，極具設計感的餐廳 Cafe49 、瀰漫著陽光綠意的漫步庭，皆更增添開闊的視野感受，舒心愜意。專為商務旅客打造的美侖商旅，創造城市中的療癒系空間，為生活匆忙的旅人切換節奏、換得短暫放鬆。館內除了提供多種房型，也供應真材實料、高CP 值的主廚特製料理，亦可專程前來品嚐體驗。

圖片提供／美侖商旅
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圖片提供／美侖商旅
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圖片提供／美侖商旅
圖片提供／美侖商旅
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日式咖啡豬排附可樂餅 360 元／大小朋友都喜歡的日式風味，餐點皆需另收10 %...
日式咖啡豬排附可樂餅 360 元／大小朋友都喜歡的日式風味，餐點皆需另收10 %服務費。
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【店家資訊】

地址：台北市中山區吉林路 49 號

電話：（02）2531-3535


★小島公寓／小島茶酒

由小島設計所打造的小島公寓，是設計師團隊對於美好生活居家風格的完整體現，以現代簡約為前提，再融入些微工業風打造而成，走進各個新舊混搭的現代感房型，極為愜意。此外，為了讓旅人能獲得短暫歇息，特別於1樓打造結合咖啡甜點、酒吧與藝術展演的複合式空間，偶爾想喘息就來這裡窩著吧！喝杯咖啡或來杯調酒都很美好。

圖片提供／小島公寓／小島茶酒
圖片提供／小島公寓／小島茶酒
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圖片提供／小島公寓／小島茶酒
圖片提供／小島公寓／小島茶酒
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覆盆子莓果戚風 140 元（前）／於戚風蛋糕淋上自打鮮奶油，口感深受客人喜愛。玫...
覆盆子莓果戚風 140 元（前）／於戚風蛋糕淋上自打鮮奶油，口感深受客人喜愛。玫瑰拿鐵 100 元（中）／唯美漸層視覺，讓人少女心噴發。酒鬼提拉米蘇 180 元（後）／店內招牌甜點，大人味十足。
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【店家資訊】

地址：高雄市新興區六合一路 148 號

電話：（07）238-8166


★二八樹巷旅宿

暫別台中最擁擠熱鬧的逢甲夜市，距離夜市僅 10 分鐘步程的二八樹巷旅宿，難能可貴地以一種充滿空氣感的愜意姿態隱身於都市巷弄中，讓人即刻放慢步調，享受眼前的片刻寧靜。館內大量納進戶外自然綠意、也充分使用植栽營造舒適感；而以木質系打造的房型，散發溫潤質感，讓每一位入住的旅人都能在此獲得短暫的心靈放鬆。

圖片提供／二八樹巷旅宿
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圖片提供／二八樹巷旅宿
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圖片提供／二八樹巷旅宿
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【店家資訊】

地址：台中市西屯區櫻城一街 85 號　

電話：（04）2314-2288


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咖啡酒吧逢甲夜市

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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