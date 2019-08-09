利奇馬來襲超商貨架被掃光 他酸像世界末日引網友論戰

2019-08-09 11:52 聯合新聞網 綜合報導



有網友到超商看到麵包架上東西寥寥無幾，不解為何一到颱風天，民眾就要掃貨囤積。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 每當颱風來臨時，民眾總會擔心外面風大雨大無法出門採買物品，因此通常都會事先購買多一點食物放在家裡，以備不時之需。這次中颱「利奇馬」來襲，超商、超市已出現搶買的情形，有網友到超商看到麵包架上空蕩蕩，忍不住在臉書上發文質疑「有這麼缺糧？」

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一張超商麵包架空無一物的情況，他表示每次到了颱風天，東西就要買的好像要囤積1個星期或是很多人要吃的樣子，搞的好像世界末日要來了，實在無法理解這種情形，「家裡都沒菜沒飯沒泡麵可以撐1至2天？」

原PO表示如果是在山區那也就算了，但在都市裡有這麼缺糧嗎？他酸說「台北一放颱風假就搞這樣子…是會被困在家裡好幾天缺水斷糧就是了」。

貼文一出引來網友正反兩面不同看法，有人贊同原PO想法，「人性的恐慌」、「平常不吃菜都沒關係！颱風天不吃菜好像會死一樣…是不會吃肉膩」、「你跟我先生的想法一樣欸」、「只是想說餓了去全聯買個菇類回家煮湯喝，滿滿是人，真是傻眼」、「我也覺得很誇張，買一堆結果第二天放假都跑去逛賣場吹冷氣」、「都可以跑出去看電影了還怕餓死」、「台灣人什麼都不怕，就怕沒東西吃」。

不過也有人反駁地說「你不也是去買了，還是你是店員？」、「人家要買多少也有意見，又不是去搶劫」、「那不叫囤，是平常沒人買，颱風天每人都想去買一個二個，你也是其中之一，只是你手腳慢」、「我家就是沒在煮飯，颱風天店家都沒開，所以只好先買起來放著隔天吃飯比較不麻煩，請問這樣到底有甚麼問題嗎？」、「你不覺得下雨天出門很麻煩還會搞得很狼狽嗎？而且外食族先庫存起來，錯在哪裡？」、「颱風天過後菜，有的很貴，很多人都會去大賣場或是市場買多一點菜什麼的儲存起來」。