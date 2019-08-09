強颱利奇馬來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

2019-08-09 10:26 聯合新聞網 綜合報導



利奇馬颱風來襲，台北市8日晚上下起間歇性大雨，行人走在街頭頗有風雨欲來之感。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 強烈颱風「利奇馬」的暴風圈，今天（9日）凌晨已進入台灣陸地，全台包括北北基、離島共有8個縣市宣布停班停課，雖然颱風強度略為減弱，但氣象局提醒台中以北應防強風豪雨。不過有一名住中和的網友清晨時在臉書上發文，他表示外頭的雨勢只是毛毛雨，讓他覺得「放假放的有點心虛」，而他的PO文也引起其他沒有放颱風假的縣市民眾熱烈討論。

原PO清晨4點左右在臉書「爆廢公社」寫道自己住在台北的某處，但住家附近只有毛毛雨，雨勢並不大，讓他以為颱風走了，「如果天氣一直這樣，放假放的有點心虛」。而這篇發文也意外引起網友熱議，「北投現在雨很大」、「宜蘭沒風沒雨」、「桃園雨很大，好可怕」、「蘆洲停電」、「我家附近有幾條道路積水，看完午夜場電影順便巡田水。（中壢）」、「沒事兒，你有看過哪個老闆下大雨還看到你出現在公司而感覺心虛的嗎？」

也有其他中南部網友留言自己所處的地點天氣狀況，「我在台中從晚上12點下到現在沒停過」、「結果台中雨很大沒放假」、「期待急轉彎放假」、「高雄風大而已」、「南部風很大但沒有雨」、「台南多雲風大蠻涼的，上班不熱還行」。

對民眾疑惑早上風雨沒有想像的強，氣象預報員陳伊秀說，因為中心眼附近雨比較大，其他是螺旋雨帶的雨，本來降雨就會一陣有空檔一陣沒空檔，屬於間歇性大雨，颱風強度有在減弱，目前在強颱的下限，白天可能降為中颱。

相較於原PO對於北部雨勢不大的質疑，台中市昨天宣布今日正常上班課，卻引發許多台中民眾的不滿。盧秀燕臉書上昨天表示，依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班停課標準，因此9日正常上班、正常上課，讓台中網友不滿的湧入到盧秀燕臉書上留言批評。

有網友說「還我佳龍」、「以後明文規定全台灣各縣市首長一律只能騎機車上班」、「風勢雨勢還有可能會加大，海線朋友也是叫苦連天，考不考慮放一天觀察一下，總比造成民怨好吧」，不過也有其他人力挺盧秀燕，「市政沒錯啊，依據氣象標準，未達標準是正常，到時候風不大雨不大又被罵，放也不是， 不放也不是」、「台中市無風無雨…放甚麼假？不是台中人不要來這裡亂了」。

根據氣象局官網顯示，台中市各區的雨量以和平區最多，昨日的雨量就超過200毫米，南屯區則是最少。