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貿易戰致檢驗變嚴 陸4月大豆進口年減近1成4

2018-05-08 22:27中央社 台北8日電

路透報導，中國4月大豆進口較上年同期下降13.7%至690萬噸。分析師認為，這與...
路透報導，中國4月大豆進口較上年同期下降13.7%至690萬噸。分析師認為，這與中美貿易戰導致進口檢驗變嚴有關。 路透資料照片
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路透報導，中國4月大豆進口較上年同期下降13.7%至690萬噸。分析師認為，這與中美貿易戰導致進口檢驗變嚴有關。中國海關總署今天公布第一季大豆進口量為2649萬噸，較去年同期減少3.8%。

據報導，市場原先普遍預計，中國買家近期會趁巴西大豐收時囤積大豆，並從豐厚的大豆壓榨利潤中獲益，因此推估中國4月大豆進口約為850萬噸，會比去年同期高很多。

但為了應對美方擬對中國出口美國的貨物加徵關稅，中國政府在4月，威脅要對美國大豆額外徵收25%進口關稅，導致大豆採購週期遭打亂。

報導引述上海匯易諮詢股份有限公司分析師MonicaTu表示，目前相關貨物進港通關的時間被延長至一個多月，之前正常情況下1到2週就能通關，其中或許有貿易戰的原因。進口有可能是因為檢驗變嚴而下降。

另外，貿易產業消息人士表示，中國對美國巨額關稅威脅實際上已凍結未來對美國大豆的進口。

據報導，中國進口大豆佔全球貿易量的60%，主要用於生產動物飼料。正常情況下大約有1/3的進口量來自美國。

中國糧油信息中心日前表示，預計5月和6月中國進口大豆量分別為950萬噸和900萬噸左右。如果中國針對美國開徵大豆關稅，大豆壓榨企業下半年將面臨供應明顯收緊的局面。

此外，陸媒日前引述消息指出，為了因應可能面臨的大豆缺口，東北多個省市已要求擴大大豆種植面積，不過黑龍江省和吉林省長春市的相關文件已從官網刪除。

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