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全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰

川普對中貿易要求 英媒：經濟有誤外交有毒

2018-05-08 22:22中央社 台北8日電

針對美國貿易代表團上週訪問北京提出的經貿議程，英媒今天分析，此份經濟上有誤、外交上有毒、法律上有破壞性的非理性要求，目的是刺激中國公開對抗，顯示川普政府巴不得打一場貿易戰。

英國金融時報（FT）中文網今天發表社評指出，若川普政府只是想讓加徵關稅更名正言順，「那它找到了」。但中國也展現出它的強項是「報復」，且與美國不同者，中國領導人不需為競選連任操心。最終，川普恐會輸掉這場貿易戰，政治上和經濟上都會輸。

社評指出，川普有一個解不開的心結，即「雙邊貿易逆差是經濟疲弱的跡象」。順此思路，他要求中國年度對美貿易順差規模縮減2000億美元。但川普似未想過，對美出口恐會轉移至他國，導致美國的總體逆差並無變化。

在多邊貿易體系上，美國要求中國放棄在世界貿易組織（WTO）對美國提起的申訴，停止對從美國進口的產品徵收反傾銷或反補貼關稅；甚至要求中國單方面將對所有非敏感商品徵收的關稅，削減至美國的水準。

此外，美國還要求中方移除美方認為不公平的非關稅壁壘，並向美國開放外商直接投資（FDI）市場，同時允許華盛頓以國家安全為由，阻止中國對美國的外商直接投資。

社評指出，這些條件形同要中國先投降、單方面放下武器並賠款，且還要中國採取特別行動來改變進口模式，並剝奪基本的法律保護。

對於川普威脅要將美國對非洲的援助預算下調30%，以進一步加快美國從非洲脫身的步伐。社評表示，此舉為中國擴大對非洲的影響力留下更多空間。

社評指出，川普要小心。中國已展示出擅長透過精準的報復來打擊美國，像是停止從政治上敏感的農業州採購高粱。北京方面有各種各樣的工具可以動用，可在川普的政治腹地打擊他的痛處。

社評最後指出，美國貿易代表團此次所提的經貿議程，僅是具有破壞性的挑釁。倘若美國想透過正當方式，要求中國減少對貿易的干預扭曲措施，那美方所提出的議程內容，必須具針對性、具體且尊重國際法。

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