北京瞭望／對岸農業的憂傷…

2018-05-08 02:36 經濟日報 香港特派員 經濟日報 香港特派員 李春



中國大陸與美國的北京貿易談判，沒有談成也沒有談崩，最大可能是進入邊打邊談的階段。北京看似只有「主戰派」沒有「主和派」，甚至有「貿易開戰傷不了中國」之論，其實已有不少憂慮之聲，而較大的憂慮，反而在誰都不在乎的中國農業。

這兩天北京大學那位校長的「唸錯與認錯」事件席捲，遮掩了中美貿易戰相關的一些動向，其中最敏感的動向，除了激烈的「芯片之爭」，就是「大豆布局」。而「芯片之爭」再激烈，也不是一兩年可見真章的，「大豆布局」則已立即動手，今年就要見結果。

近日來自中國東北，特別是東北兩個農業大省黑龍江和吉林的消息，說政府部門已下達今年「落實大豆種植面積任務的緊急通知」。按相關通知，將落實大豆種植面積，定位為「擴大農業生產的政治任務」，地方紛紛成立大豆種植領導小組，分包種植面積，決意「打好大豆種植攻堅戰」。

種大豆變成「政治任務」和「攻堅戰」，當然跟中美貿易戰有關。要了解的是，美國說中美貿易不平衡，美國對中國出口，主要是飛機、大豆、汽車三大產品，以去年的貿易數據看，美國對中國出口總額中，飛機占16.3%，大豆占12.4%，汽車占10.6%。飛機可以不買、汽車可以不進，但大豆不進就有點麻煩。

很多人不明白中國因何要進口那麼多大豆，簡單來說，跟中共的戰略產業布局相關。中共的戰略產業布局中，最重要是糧食，所以全力以付要保糧食生產，而糧食生產中主要保的是口糧，也就是說要滿足14億人吃飯的需要，其他都次要，包括大豆，不行就進口，於是中國去年進口大豆，高達9,954萬噸，主要來自美國。

中國進口那麼多大豆做什麼，一般人都看到市場上，那麼多植物油都是大豆油，會想到中國人炒菜多，用油也多。但大豆更重要的用途，不是煉油，而煉油後產的豆粕。那是因為中國人富起來了，就不僅要用更多的油炒菜，還要吃肉，而中國的養殖業，已經工業化，不能割草來餵牲口，一個主要的飼料就是高蛋白的豆粕。

走了一圈再回頭看，原來大豆跟中國人炒菜吃肉有關，那當然不可或缺。而中國自己多種點大豆行嗎，可以。但大豆是一年一季植物，產量又低，拿一畝地種大豆，只產約150公斤，但種水稻，大米是大豆產量的2.7倍。

感謝老天爺，十多年沒有大的自然災害，中國農業連續十多年豐收，但口糧還不夠，如果擴種大豆，可能要減少口糧面積。又由於低價大豆進口少了，高成本國產多了，價格可能上漲，進而影響副食工業和養殖業，市場油和肉價上漲，是可以想像的。

跟大豆相近，在中美貿易清單上還有小麥和玉米。以玉米論，美國生產一噸成本142美元，中國生產一噸成本334美元。如大量擴種國產玉米和明年大量擴種小麥，除非國家拿錢補貼，否則市場價格不波動都不行。而糧價一動，消費物價就會有連鎖反應。

所以有經濟學家勸官府，戰略產業布局早就出了大問題。在這層意義上，中美貿易戰打不打都是好事，因為有了「倒逼機制」，叫你趕快改正。