遭美封殺後 中興內部信打氣：夜再長也有盡頭！

2018-05-06 15:20 世界日報 中國新聞組／北京6日電



中興通訊。香港商報 分享 facebook

針對被美國商務部制裁一事，中興通訊在發給員工的內部信表示，已經向美國商務部工業安全局提交暫停執行禁令的申請，並表示將盡最大努力在更短時間內解決問題。

中央社報導，中興通訊在發給近8萬名全體員工題為「堅定信心力爭更短時間解決問題」的內部信表示，4月16日獲悉美國對中興啟動禁令後，公司積極與美國政府相關部門溝通，已正式向美國商務部工業和安全局（BIS）提交關於暫停執行禁令的申請，並根據BIS指引提交了補充材料。

信中強調，中興不會放棄透過溝通對話解決問題的努力，也會運用一切法律允許的手段維護自身的合法權益，並認真反思、吸取教訓，加強合規內控，踐行全球一流出口管制合規企業的標準。信中表示，中興將繼續保持與各方緊密溝通，盡最大努力在更短時間內解決問題，並以「路再長也有終點，夜再長也有盡頭」，籲請員工堅定信心、滿懷希望迎接黎明的到來。

報導指出，美國商務部4月16日以違反制裁措施為由，禁止美國廠商向中興通訊供應關鍵零組件七年。

中國商務部表示，中方就中興公司案與美方進行了「嚴正交涉」。美方表示，重視中方交涉，將向美國總統川普報告中方立場。路透4日報導，中國在這回中美貿易談判提議美方傾聽中興上訴。