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分析：美貿易清單形同城下之盟 北京難點頭

2018-05-06 14:38中央社 北京6日電

中美貿易磋商日前落幕，據指華府提出減少2000億美元貿易順差等清單。分析人士認為...
中美貿易磋商日前落幕，據指華府提出減少2000億美元貿易順差等清單。分析人士認為，中方點頭的可能性極微，因為若簽下如此協議，無異於「城下之盟」。 路透
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中美貿易磋商日前落幕，據指華府提出減少2000億美元貿易順差等清單。分析人士認為，中方點頭的可能性極微，因為若簽下如此協議，無異於「城下之盟」。

北京獨立學者鄧聿文接受中央社記者訪問時說，從這次中美協商後媒體曝光的內容可知，兩國之間分歧愈來預大，雙方完全站在各自的立場，但可能是以美方的版本來談判。

中美這場貿易談判於3至4日在北京舉行。大陸官媒新華社在會後發文說，雙方「在一些領域達成了一些共識」，而雙方認識到，在「一些問題上還存在較大分歧」，需要繼續加緊工作。

鄧聿文分析，從新華社的反應觀察，這場磋商基本上是「談崩了」，預估還需談幾個回合，才能摸到對方底牌。

他進一步表示，就目前流出的內容來看，北京根本不會答應，而且事實上也做不到，「簽下這個就是城下之盟，對（中國國家主席）習近平的權威傷害太大。」

鄧聿文說，中美最後若是談不攏，就只能看著貿易戰開打。大陸各界對於貿易戰的後果有多種觀點，主張打的一派基本上認為中國會贏，原因之一是中國龐大的經濟體量可以撐過第一輪，只要撐過第一輪，後面的負面作用就不會太大。

不過，鄧聿文預測，若貿易戰開打，可能延後中國政府在經濟改革上的步伐。

鄧聿文指出，今年是大陸實施改革開放政策40週年，習近平經過5年反腐後大權在握，能夠「啃硬骨頭」，從容地推出改革，但若貿易戰開打，改革進程勢必受影響。

華爾街日報等美媒披露，華府提出縮減美中貿易逆差，其中2020年的逆差額必須至少比2018年減少2000億美元；在保護美國科技和智慧財產方面，中國要立刻停止對「2025中國製造」計畫目標產業提供補貼，並停止政府支持。

美方並要求中方在2020年7月前，所有非重要產業產品的關稅稅率降到不高於美國的水準。在執行上，兩國每3個月要檢討各項目標及改革，美國若宣布中國未遵守此一架構，可對中方產品實施關稅或其他管制，或限制中國對美提供的服務。

北京習近平貿易戰川普白宮
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