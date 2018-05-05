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台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

美中貿易談判落幕 雖有分歧但陸媒樂觀看待

2018-05-05 22:34中央社 北京5日綜合外電報導

美中貿易談判昨天結束，中國官方媒體樂觀看待談判結果。美國總統川普先前揚言，將因疑似剽竊智慧財產，對高達1500億美元的中國商品加徵關稅，兩國官員因而展開談判。

路透社報導，中共的英文「中國日報」報導，儘管「分歧很大」，但2天談判同意建立機制保持對話，這是「正面發展」。

中國日報表示，最大成就是「北京與華府達成持續商討具爭議性貿易議題的建設性協議，而非繼續相互進行關稅阻擊，這幾乎讓兩國瀕臨貿易戰邊緣」。

「人民日報」報導，這場談判「為下一步兩國在經貿領域加強對話與合作、最終實現互利共贏奠定了堅實基礎」。

新華社則形容，這是場「坦誠、高效、富有建設性」的討論，但「在一些問題上還存在較大分歧」。

知情人士昨天說，川普政府在貿易談判上對中國態度強硬，要求中國減少2000億美元對美貿易順差、大幅降低關稅和停止補貼先進科技。川普表示，今天會與代表團開會聽取簡報。

白宮昨天發布聲明指出，由美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領的美方代表團與中國官員進行坦率會談，聚焦美中雙邊經濟關係的再平衡、改善中國對智財權的保護，以及確定不公平強制技術移轉的政策。

聲明並未提及川普是否會撤回加徵關稅的威脅。

總部設在倫敦的經濟研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）表示，美國提出的要求「不切實際的高」，因此不太可能在本週達成協議。

凱投宏觀公司表示：「除非川普政府對起先的要求大打折扣，否則美中之間的緊張關係仍將持續一段時間。」

凱投宏觀指出，「雖然美國在談判前提出的清單不切實際的高，但美中兩國都展現出幾分妥協的意願，這消除了談判全然破裂的疑慮」。

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