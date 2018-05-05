中美經貿談判 新華社籲美方少一些漫天要價

2018-05-05 18:49 中央社 台北5日電



中美經貿談判4日落幕，雙方至今未正式對外公布具體磋商結果。中國官媒新華社今天發表評論指出，雙方未來可能選擇更多對話和商量的方式解決摩擦，並呼籲美方「少一些漫天要價」。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率團於3至4日在北京與中國國務院副總理劉鶴領軍的團隊展開貿易談判。

新華社昨天報導，雙方在「某些領域」達成了一些共識，但在「一些問題」上還有較大分歧，需要繼續加緊工作，取得更多進展。雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。

新華社今天發表評論指出，「這些問題」不是一日形成的，加之兩國國情不同、經濟結構不同、雙方認識存在差異，解決起來也不可能一蹴而就。

評論提及，雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。這就意味著雙方未來可能選擇更多對話和商量的方式解決摩擦，「而不是用你打一槍、我回一槍來讓衝突升級。」

新華社評論表示，但如若美方未來只考慮自身利益，不顧對方關切，將會為雙方磋商取得更多進展大大增加不確定性。

評論指出，如果期待達成更多「建設性成果」，恐怕還需美方本著平等心態，「少一些漫天要價，多一些理性和務實。」