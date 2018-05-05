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中美貿易會談只同意再談 貿易衝突陰霾未解

2018-05-05 14:39經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國貿易代表團4日結束北京會談，雙方各自提出一長串對方無法接受的要求，彼此相持不下，唯一的共識就是將繼續進行協商，但並未宣布下次會談的時間及地點，只益發凸顯美、中兩國在貿易問題上的嚴重分歧，貿易衝突陰霾迄未解除。

中國經濟專家普拉薩教授指出，「本周的會議只會使敵意暫息。由於美國顯然對中國提出諸多要求，且期待中國投降，而中國要的是談判而非投降，因此只要雙方再度動火，貿易緊張又將重現」。

基於雙方距離協議還遠得很，因此全球金融市場仍將面臨中美貿易緊張的壓力。眼前的問題是美國是否認為會談獲得足夠的進展，可以延後對500億-1,500億美元中國產品開徵25%的懲罰性關稅。

川普4日在華府表示，「我們將針對中國的情況而採取一些行動。我非常尊重習近平主席，因此我們才一直非常友善，而且我們還有深厚的關係，但我必須將公平導入美中貿易，我將會這麼做」。

聯準會 （Fed）前理事瓦許表示，投資人可能判定「雙方將很難達成協議」；美、中間的衝突，可能「最後演變成G20國家間更廣泛的衝突，這將對全球供應鏈、資產價格及全球經濟造成實質的影響」。

由於川普團隊本身就意見分歧，因此專家質疑會談能夠獲得突破。例如財政部長較傾向於和解，但貿易顧問納瓦羅卻是大鷹派。

歐亞集團常務董事瓦拉斯表示，「川普政府仍依循隨機應變的策略，短期內不會改變」。

中國人民日報4日社論中重申，中國政府不會因為美國的壓力而退卻；「把中國當作美國經濟問題的替罪羊，或許能夠安撫一些不知詳情的選民，但並不能減少貿易逆差。過去數月來的發展證明無論美國如何使力，中國都不會在核心價值上有所妥協」。

保德信投資管理（PGIM）首席經濟學者席特指出，中國官方對改變經濟政策一向採取「累進式」作法，習近平這次將不會耗費政治資本而做出重大改變。

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