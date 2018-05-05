俠客島刊文：中美經貿談崩了？

2018-05-05 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中美經貿磋商第一回合昨天落幕，人民日報海外版微信公眾號「俠客島」今天發文指出，談判很可能需要幾個回合才能成功。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育在文中指出，中方扛住了美方的程咬金、三板斧沒被嚇倒，這場「史詩級」貿易摩擦，有望從大國對撞轉向坦誠磋商。

文章表示，規模如此巨大的雙邊經貿，涉及的問題想必十分複雜，未能一次達成協議，也實屬正常。尤其是，美方初步的期望如此不切實際且結果消極，即使美方真的放棄貿易戰而轉入協商，雙方也需要更多時間，讓美方決策者更深切地體會到客觀經濟規律的作用。

文章指出，2017年中國大陸從美國進口的貿易總額才1,303.7億美元。現在美國要求中國在兩年多時間內就新增2,000億美元進口，相信但凡有點經濟學常識的人，都會意識到這個要求是多麼不切實際。

更重要的是，這一要求本身就充滿著計劃性指令的味道，其頤指氣使做派不可接受，與美方不承認中國市場經濟地位形成絕妙的諷刺。

文章表示，單就經濟常識而言，中美貿易不平衡本不是中國的過錯，而是美國自身國民儲蓄不足的必然結果。只要美國不提高本國國民儲蓄，無論山姆大叔怎麼折騰，無論對外發起多少貿易戰，都無法消除貿易逆差，而且必然是按下葫蘆浮起瓢，縮小了與這個國家的貿易逆差，卻擴大了與別的國家的貿易逆差。

文章分析，把本質上是動搖中國宏觀經濟穩定基礎的主張，包裝成為美國要求公平貿易和貿易平衡的維權，這種宣傳手法固然高明，但真的瞞不過行家。

文末表示，超級大國決策者發動的史詩級貿易戰，沒有那麼輕易鳴金收兵，自衛反擊的中國也需要向國內外充分顯示自己的意志與能力。既然如此，不急於一蹴而就草率達成缺乏可行性的協議，而是耐心一點繼續磋商，讓時間發揮作用，讓美國決策者更深切地體會到客觀經濟規律的作用。