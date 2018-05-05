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美中坦率談貿易 有對話少成果

2018-05-05 02:27中央社 記者鄭崇生華盛頓4日專電

白宮今天發表聲明指出，美中經濟關係須「再平衡」，中國在改善智慧財產權保護及不公平的強制技術轉移上，美國代表團和中方有「坦誠」對話。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領高階經貿代表團，3日至4日訪問中國，美國代表團停留在北京的時間僅約24小時，而這趟旋風式訪問後，雙方對彼此的重大關切，一如外界預期沒有太多重大進展。

白宮稍早在書面聲明中仍強調，美中貿易與投資關係「必須有所改變」，而美國代表團返回華府向美國總統川普報告後，將由川普做下一步決定。

美中這次貿易對談重點有三項，而美國不斷強調的是「公平」。

聲明指出，美國代表團這次是受中國國務院副總理劉鶴邀請訪問，美方就美中雙邊經濟關係的「再平衡」、中國須改善智慧財產權保護及不公平的強制技術轉移上，和中方有坦誠討論。

美方重申，「公平的貿易」才能為美國、中國及世界帶來更快速的成長，而美國這次派出代表團的規模及規格也顯示，川普政府對確保美國企業與勞工能享有公平貿易的重視，川普政府內部有共識，美中貿易與投資關係得有改變，這是即刻就須受關注的議題。

然而，聲明並未明確指出美方究竟對中國提出哪些改變貿易作為的具體要求。

美國除祭出鋼鋁關稅劍指中國，還特別針對中國展開301調查即公布關稅制裁清單，美中貿易你來我往的關稅戰已箭在弦上，在梅努欽出訪前夕，更傳出美方希望中國放棄「中國製造2025」計畫；談判前，美國也在一份文件中要求中方至2020年、須將年度對美貿易順差的規模減縮至少2000億美元。??美國貿易代表署（USTR）已公布針對中國的301制裁清單，打算對1300多項中國產品課稅25%，USTR訂於5月15日、就制裁清單召開公聽會。

川普白宮北京
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