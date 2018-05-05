川普稱美對陸友善 因他對習近平有敬意

2018-05-05 02:27 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



美國總統川普今天表示，美方並未對中國大陸採取比較強硬立場，因為他對中國國家主席習近平有敬意。

川普在白宮對記者說：「我對習主席有很高敬意，這就是我們會這麼友善的原因。」

在川普發表這項談話數小時之前，中國大陸甫宣布，經過高層官員談判後，中、美雙方在貿易方面仍有重大歧見。