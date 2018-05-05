美中貿易談判結束 雙方要求清單曝光

2018-05-05 02:27 中央社 紐約3日綜合外電報導



美中高階官員今天結束2天的貿易談判。新華社報導，雙方就部分問題達成共識，但在一些問題存在較大歧異。根據媒體取得的資料，華府和北京在談判之初各給對方一張要求清單。

根據彭博看到一份名為「平衡貿易關係」（Balancing the Trade Relationship）的文件，華府將美方要求列出8大部分，當中包括削減美國貿易逆差、關稅壁壘和實施辦法等。以下是彭博整理美方在談判之初交給中方的要求清單概要。

●削減美國貿易逆差2000億美元

中方在2020年以前，削減美國對中國貿易逆差，和2018年相比，縮減至少2000億美元。

在中國從2018年6月1日起的12個月，對美國出口採購金額增加1000億美元的承諾中，中國採購美國貨品至少占75%。接著在2019年6月1日起的12個月，對美國出口採購增加的1000億美元中，中國對美國貨品的採購至少占50%。

●美國科技和智慧財產權的保護

中國立即停止提供政府補助和援助，這些政府措施助長「中國製造2025」計畫重點產業的過剩產能。

取消技術移轉相關特定政策和作法。

停止政府贊助的網路入侵和網路竊盜

加強智慧財產權的保護和執法

2019年1月1日以前，中國取消技術進出口管理條例，以及中外合資經營企業法實施條例。

2018年7月1日以前，中國撤回對美國向中國進口特定貨品課徵關稅的世界貿易組織（WTO）諮商要求，並且不採取進一步行動。

這項文件也呼籲中國對美國所採取或即將採取的行動不要以報復行動回應。

●敏感技術的投資限制

中國不要「反對、挑戰，或報復華府對中國在美國敏感科技部門或對美國國家安全至關重要部門的投資設限」。

●美國在中國投資

中國不要透過投資限制扭曲貿易，任何的限制是小範圍且透明。

美國投資人在中國取得「公平、有效和無差別市場准入，其中包括解除適用外國投資限制和外國所有權/股權規定」。

中國在2018年7月1日以前，提出修改後的全國外國投資負面清單。美國將在90天內找出現有拒絕美國投資人市場准入的投資限制。中國到時將依兩國決定的時間表移除所有經確定的投資限制。

●關稅和非關稅壁壘

2020年7月1日以前，中國將非關鍵部門所有產品的關稅，降至不高於美國的相應水準。

中國取消特定的非關稅壁壘

●美國服務和服務供應商

中國以特定方式改善市場准入

●美國農產品

中國以特定方式改善市場准入

●落實

兩國每季開會檢討目標和改革

美國若宣布中國沒有遵循這個框架，美方可以對中國產品課徵關稅或實施其他限制，或對服務的供應設限。

中國不得「反對、挑戰或採取任何形式的行動反對美國課徵額外的關稅或限制」。

中國撤回向WTO提出關於將中國列為非市場經濟國家的申訴，未來不會提出挑戰。

在收到被禁止產品的書面通知後15天內，中國將提供每批貨物的詳細資訊，未能作到這點，將引發關稅措施。

中國如未遵守承諾，美國將對從中國進口的商品課徵關稅，查扣仿冒品和盜版品，或者課徵關稅，以彌補技術和智慧財產的損失。

中國不得採取任何報復行動回應。

除了上述華府提出的要求清單外，北京也提出本身的清單。在彭博看到的官方文件中，北京表示，倘若美方未達中方在平等對待中國投資的要求，中方開放國內經濟的措施將不適用於美國投資人。以下是彭博整理的中方要求美方的清單概要。

●解除對中國出口積體電路禁令。

●停止對中國產品加徵25%關稅。

●對中國科技產品和服務開放政府採購。

●國家安全審查，對中國企業提供平等待遇。

●調整對中興通訊的出口禁令。

●取消反傾銷、反補救措施案中的替代國機制。

●未來不對中國啟動任何301條款調查

●對中國企業開放電子支付市場

●批准中國國際金融公司的金融執照申請。