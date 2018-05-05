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中美貿易磋商結束 陸學者：分歧大但會繼續談

2018-05-05 02:27中央社 上海4日電

中美貿易磋商今天結束，雙方目前並未公布就哪些部分達成共識。有大陸學者分析，這次是分歧面主導談判，但接下來中美會「邊走邊談」，貿易戰應該不會真開打。

美中高階官員今天結束為期2天的貿易談判，官媒新華社報導，雙方在有些領域達成一些共識，但在一些問題上還存在較大分歧。雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。

上海市國際貿易學會會長、上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠解讀，這代表此次談判「分歧面占主導」，從網上流傳代表團合影的照片來看，「雙方臉色都很僵硬、嚴肅。」事態並沒有得到有效及徹底的緩和。

但他認為，更值得注意的是雙方同意建立密切溝通機制，意味著貿易戰不會真開打。

黃建忠說，中國在開放農業進口、降低關稅、開放金融服務業方面，都還有空間。接下來中美雙方應會邊談邊調整。

他也預測，中國方面接下來會有高級代表團前往美國，「不可能一次就談成，雙方還會有來回。」他認為，這既是外交上的往來，在實質內容上也會一次次有突破。

他說，尤其，11月將在上海舉行首屆中國國際進口博覽會，中方希望美方參加，因此從現在到11月之間，中美會有小規模、不定期的磋商，也會有至少一次較大規模的會談。

上海
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