親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

談判內容曝光 傳美要求陸砍2000億美元年度順差

2018-05-04 23:02中央社 北京4日綜合外電報導

大陸國務院副總理劉鶴（左）將與美方貿易代表梅努欽（右）交換意見。（美聯社）
大陸國務院副總理劉鶴（左）將與美方貿易代表梅努欽（右）交換意見。（美聯社）
分享
美中貿易談判今天告一段落，新華社報導，雙方對部分議題歧見仍深。消息人士透露，美方要求中方，將對美年度貿易順差較今年減少2000億美元，中方則提議擴大美國產品進口。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領的美國高階貿易代表團，3日至4日與中國國務院副總理劉鶴等中國高層官員會談。路透社引述美國官員報導，美方代表已離開北京，正在返美途中。

中國官媒新華社報導，雙方談判代表在某些爭執問題上已有共識，但在其他問題上還存在「比較大」的歧見。美方則尚未對外談論會談狀況。

路透社和彭博報導，美方在談判前遞交一份文件給中方，要求中國截至2020年，須將年度對美貿易順差較2018年的規模減縮至少2000億美元。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）網站公布的資料，2017年美中貿易赤字達3752億美元。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟師謝棟銘說：「我認為美國的要求不可能做到，希望中國截至2020年將對美順差減少2000億美元，是個相當不切實際的要求；但這也可能只是個談判技巧，在一開始先將門檻拉高。」

熟知談判內情的人士透露，美方在這份文件中，還要求中方將所有進口的美國商品關稅調降至與美國相同或更低的水準，同時停止對先進科技產業提供補貼。

華爾街日報引述消息人士報導，中國官員認為這些要求「不公平」。

路透社引述2名消息人士以及上述文件內容報導，中方表示，願購買更多美國商品，並降低汽車等某些進口商品的關稅。消息人士表示，中國也要求美方在考量國家安全時，平等對待中國的投資案，勿再對中資祭出任何新限制。

此外，中國要求美國停止根據美國貿易法301條款對中國智慧財產權行為進行調查，並勿依據調查結果對中國產品課徵25%關稅。

據悉，針對美方4月對中國通訊產品製造商中興通訊祭出懲罰措施，中方在這回貿易談判提議美方傾聽中興上訴。美國政府當時下令，美國企業7年內禁止供應中興通訊軟體和零組件。

消息人士還說，中方談判代表告訴美方，有關北京對自美進口的高粱進行反傾銷調查，中方將積極考量美國企業提供的資訊。

北京國務院華爾街
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

美財長率團赴陸 中美貿易對峙一次看懂

2018-05-04 21:27

中美貿易談判 美媒：中方面臨官員經驗有限缺點

2018-05-04 21:35

高通通過反壟斷審查 與大唐電信組建合資公司

2018-05-04 17:07

中國海關重新對進口美國水果 進行逐批檢查

2018-05-04 16:43

結束會談 美高階貿易代表團離開北京

2018-05-04 21:27

中美貿易談判 陸方稱對中興案嚴正交涉

2018-05-04 19:07

美中貿易談判仍有較大分歧 形勢不樂觀

2018-05-04 16:10

中美貿易談判兩日交手 陸官媒：握手言歡將非常困難

2018-05-04 15:40

美財政部長梅努欽：與中方有良好交流

2018-05-04 12:39

傳中國加強檢疫美進口水果 恐拖延出貨

2018-05-04 11:04

美中貿易談判 川普推文自誇與習近平關係良好

2018-05-04 08:23

美中談判 聚焦六議題

2018-05-04 00:47

陸布奇兵 王岐山幕後主導

2018-05-04 00:13

美中談判 電信黃豆成施壓籌碼

2018-05-04 00:13

美中貿易談判大陣仗 豪華組合vs.7人小組

2018-05-03 23:57

川普：美中將永遠維持良好關係

2018-05-03 23:56

觀察站／陸有盤算 美不致空手而回？

2018-05-03 23:51

摩擦升溫 彭博：中國已停購美黃豆

2018-05-03 23:45

打國安牌 美擬限制華為、中興銷售

2018-05-03 23:39
看更多

熱門文章

雲南唯一健在抗戰女兵 馬寧常是馬英九堂姊

2018-05-04 15:11

比子彈高鐵快3倍 中國研發真空管超高速磁懸浮列車

2018-05-04 11:01

包皮割一半醫師喊加價否則陽痿 他嚇壞多付5萬6

2018-05-04 13:48

太侮辱！男員工列隊被女經理打巴掌 還學狗爬

2018-05-04 14:58

習近平：只有社會主義才能救中國

2018-05-04 11:00

南海3前哨基地 陸巡弋飛彈就位

2018-05-04 00:25

南沙導彈主力 紅旗9與鷹擊62現身防禦力達400公里

2018-05-04 09:53

中美貿易談判兩日交手 陸官媒：握手言歡將非常困難

2018-05-04 15:40

真講究！南方航空迎來首架波音787-9

2018-05-04 13:06

談判內容曝光 傳美要求陸砍2000億美元年度順差

2018-05-04 23:02

陸發函澳航 標註台港澳需符一中原則

2018-05-04 13:34

高通通過反壟斷審查 與大唐電信組建合資公司

2018-05-04 17:07

陸布奇兵 王岐山幕後主導

2018-05-04 00:13

上海打造新一代「中國芯」

2018-05-04 00:20

中美貿易談判 美媒：中方面臨官員經驗有限缺點

2018-05-04 21:35

中國海關重新對進口美國水果 進行逐批檢查

2018-05-04 16:43

股價五年跌逾50％ 聯想被從恒生指數剔除

2018-05-04 18:38

一個五四兩種心情 北大120年校慶

2018-05-04 18:00

北大120歲校慶 性侵案陰雲不散

2018-05-04 00:33

面對大陸統戰 學者：台灣應留意經濟分化策略

2018-05-04 11:03

美中貿易談判仍有較大分歧 形勢不樂觀

2018-05-04 16:10

美中談判 聚焦六議題

2018-05-04 00:47

南海軍備競賽升級 中菲同時部署導彈

2018-05-04 16:15

中芯揪國家隊 設半導體基金

2018-05-04 00:20

趕蚊子氣憤一巴掌 女子竟將自己耳膜打破

2018-05-04 11:20

影╱海豚擱淺沙灘 遊客私自扛走

2018-05-04 09:54

上海恐怖美髮廳 囚數十少女賣淫12年還虐打灌尿

2018-05-04 15:34

美中談判 電信黃豆成施壓籌碼

2018-05-04 00:13

川普：美中將永遠維持良好關係

2018-05-03 23:56

小米上市造富 雷軍可望晉身中國第4富豪

2018-05-04 14:09

又落井下石 日本DoCoMo停止採購中興終端

2018-05-04 16:14

4大判斷！德汽車教父看好陸汽車業

2018-05-04 01:59

美中貿易談判 川普推文自誇與習近平關係良好

2018-05-04 08:23

結束會談 美高階貿易代表團離開北京

2018-05-04 21:27

廣州地鐵手扶梯 不再倡「左行右企」

2018-05-04 01:59

新時代執政意識形態 習近平重塑馬克思中國化

2018-05-04 14:14

傳中國加強檢疫美進口水果 恐拖延出貨

2018-05-04 11:04

被問母語是啥？林鄭月娥轟議員「無聊」

2018-05-04 12:23

遭壓迫恐大難來臨 中國地下教友向教廷求援

2018-05-04 10:42

安習今天下午熱線 習明年6月訪日

2018-05-04 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top