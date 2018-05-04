談判內容曝光 傳美要求陸砍2000億美元年度順差

2018-05-04 23:02 中央社 北京4日綜合外電報導



大陸國務院副總理劉鶴（左）將與美方貿易代表梅努欽（右）交換意見。（美聯社） 分享 facebook 美中貿易談判今天告一段落，新華社報導，雙方對部分議題歧見仍深。消息人士透露，美方要求中方，將對美年度貿易順差較今年減少2000億美元，中方則提議擴大美國產品進口。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領的美國高階貿易代表團，3日至4日與中國國務院副總理劉鶴等中國高層官員會談。路透社引述美國官員報導，美方代表已離開北京，正在返美途中。

中國官媒新華社報導，雙方談判代表在某些爭執問題上已有共識，但在其他問題上還存在「比較大」的歧見。美方則尚未對外談論會談狀況。

路透社和彭博報導，美方在談判前遞交一份文件給中方，要求中國截至2020年，須將年度對美貿易順差較2018年的規模減縮至少2000億美元。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）網站公布的資料，2017年美中貿易赤字達3752億美元。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟師謝棟銘說：「我認為美國的要求不可能做到，希望中國截至2020年將對美順差減少2000億美元，是個相當不切實際的要求；但這也可能只是個談判技巧，在一開始先將門檻拉高。」

熟知談判內情的人士透露，美方在這份文件中，還要求中方將所有進口的美國商品關稅調降至與美國相同或更低的水準，同時停止對先進科技產業提供補貼。

華爾街日報引述消息人士報導，中國官員認為這些要求「不公平」。

路透社引述2名消息人士以及上述文件內容報導，中方表示，願購買更多美國商品，並降低汽車等某些進口商品的關稅。消息人士表示，中國也要求美方在考量國家安全時，平等對待中國的投資案，勿再對中資祭出任何新限制。

此外，中國要求美國停止根據美國貿易法301條款對中國智慧財產權行為進行調查，並勿依據調查結果對中國產品課徵25%關稅。

據悉，針對美方4月對中國通訊產品製造商中興通訊祭出懲罰措施，中方在這回貿易談判提議美方傾聽中興上訴。美國政府當時下令，美國企業7年內禁止供應中興通訊軟體和零組件。

消息人士還說，中方談判代表告訴美方，有關北京對自美進口的高粱進行反傾銷調查，中方將積極考量美國企業提供的資訊。