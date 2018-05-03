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陸學者看中美貿易談判 將有過渡性方案

2018-05-03 11:56中央社 上海3日電

美國財政部長梅努欽（圖）3至4日以美國總統川普特使的身分率團訪中，與中國國務院副...
美國財政部長梅努欽（圖）3至4日以美國總統川普特使的身分率團訪中，與中國國務院副總理劉鶴會面討論兩國經貿分岐。聯合報系資料照
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中美兩國今明兩天在北京討論經貿爭端等議題。大陸學者黃建忠預測，雙方將會達成過渡性方案，且美方會要求在年底前就看到一些成果。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）3至4日以美國總統川普特使的身分率團訪中，與中國國務院副總理劉鶴會面討論兩國經貿分岐。

在此之前，美國4月初公布301調查結果，並宣布對中國進口價值500億美元的1300多種商品加徵25%關稅；中國也對等值的美國進口商品加徵關稅，並表示對美國的做法將「奉陪到底，不計代價採取新的應對措施」。

上海市國際貿易學會會長、上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠告訴中央社記者，之前中美兩國劍拔弩張的情況已經告一段落，「該硬的已經硬了」，現在雙方願意坐下來談，因為相信這是明智選擇。

他認為，由於談判準備時間較為緊迫，加上中國現實條件上不可能對美方要求照單全收，因此應該會以「過渡性方案」的安排，在四方面達成協議：

一是在兩年或一定期限內縮減兩國1000億美元貿易逆差。二是金融服務業在未來3到5年內更多開放措施。三是中國對高科技行業的補貼問題。四是「以市場換技術」，也就是美方301調查中認定中國存在強制技術轉移問題。

黃建忠說，第三、四項要達成協議難度最高，因為事涉中國國家發展的核心利益，中國很難讓步；美方也不願意放鬆對中國的技術管制，因為怕中方把技術應用在軍事上，或是迅速在中國被仿製並形成規模經濟，對美方造成長期威脅。

在這方面，「過渡性安排」很可能是指技術上的共同合作和開發，不是單純要求美方技術轉讓以換取在中國的市場，但具體如何操作，在每個個案都會是複雜的問題。

美國總統川普2017年就任後，與中國國家主席習近平曾於當年4月和11月分別在美國與中國相會面，並分別端出「美中貿易百日計畫」及「2500億美元貿易投資協議」等多項看似對美有利的成果，但此後兩國貿易紛爭仍不時爆發。

黃建忠說，川習會展現良好氛圍，因為中美兩國在世界大局上有共同利益，但川普政府要解決對美國不利的一系列問題，其中，中國占的比重較大，因此紛爭多。

他說，美方眼中的中國「擅長拖延」，因此這次談判，美方應會要求在今年內就要看到一定成果。

川普上海

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