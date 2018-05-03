白宮擬以國安為由 限制華為中興在美發展

2018-05-03 03:40 中央社 紐約2日專電



川普政府考慮以國安為由，祭出行政命令，限制華為、中興通訊等中國廠商在美發展 。 路透 分享 facebook

美中貿易談判在北京登場前夕，華爾街日報今天報導，川普政府考慮以國安為由，祭出行政命令，限制華為與中興通訊等中國廠商在美銷售電信設備的能力，此舉恐引發北京報復。

美中貿易摩擦近期不斷升溫，科技業成為雙方較勁的主戰場。美國商務部4月以違反制裁措施為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。華為之後也被盯上，傳遭美國司法部調查是否違反美方制裁伊朗的規定。

華爾街日報引述多名消息人士報導，白宮未來幾週可能發布行政命令，對與美國政府有商業往來的企業設限，要求這些企業使用的網路設備不得由「可能構成國安風險」的廠商製造。

五角大廈官員本週表示，他們正著手禁止華為與中興的手機在全球各地的美軍基地內販售。美方官員擔心，北京可能命令電信商駭進旗下產品進行監控，或是擾亂、切斷通訊。即使華為與中興已多次強調這種情況絕不會發生，美國與諸多盟友近期仍加強審查中國廠商設備在網路中的使用情形。

報導指出，白宮一旦祭出行政命令，將代表美中在科技與電信領域的爭鬥顯著升級。

美方官員曾考慮是否要採取安全測試，過濾部分可疑的設備。但此舉可能引發新的問題，行政命令牽連範圍多廣也是未知數，美方因此尚未做出最後決定。

美中在科技與電信領域角力，只是兩國貿易摩擦的一部分。為緩和貿易爭端，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率團，將於3至4日在北京和中國國務院副總理劉鶴領軍的代表團舉行會談，縮小貿易逆差、美方指控中方強迫技術轉移等議題，將是重中之重。

若將眼光放遠，美中正處於開發新一代行動通訊技術的競賽，美方極力阻擋中國開發能在全球布建且通用的5G行動網路，執全球電信設備牛耳的華為因此被視為眼中釘。

中國商務部已揚言，假使美國企圖遏制中國發展，迫使中國讓步，中方捍衛利益的決心絲毫不會動搖，「我們會進行堅決的鬥爭」。

美國半導體大廠高通（Qualcomm）便遭受池魚之殃。高通為在智慧型手機市場飽和之際讓產品多元化，併購荷蘭車用晶片廠商恩智浦半導體（NXPSemiconductors），但在北京技術性阻撓下，這宗交易面臨延宕。