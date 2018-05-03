與美貿易談判前夕 陸疑刻意拉貶人民幣

2018-05-03 00:31 中央社 北京2日綜合外電報導



美國財政部長梅努欽即將率領數名高階官員抵達中國，準備在明後兩天進行雙邊貿易協商。趕在此前，中國當局今天將人民幣中間價明顯調降，貶幅大於交易商和分析師預期。

中國人民銀行今天將人民幣兌美元中間價調降至6.3670元人民幣，比彭博調查21名交易商和分析師平均預估的6.3610元人民幣更低價，兩者差距並達到2月7日以來最高紀錄。

根據彭博計算，這也延續4月以來人民幣中間價一路較交易商和分析師預測水準更弱的趨勢，這段期間僅一日例外。

日本瑞穗銀行（Mizuho Bank Ltd.）駐香港外匯策略師張建泰表示：「人民幣中間價今天貶幅猛烈。中國可能想在與美國貿易談判前讓人民幣先制貶值，以便必要時有空間讓人民幣升值。」

中國官媒中央電視台上午報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）3日至4日將以總統特使身分率團訪中，會見中國國務院副總理劉鶴，商談中美經貿問題。

為了縮減美國對中國的貿易赤字，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及兩名白宮顧問柯德洛（LarryKudlow）和納瓦洛（Peter Navarro）也將前來北京參與協商。

美銀美林公司（Bank of America Merrill Lynch）駐香港亞洲外匯暨利率策略部共同主管辛哈（AdarshSinha）認為，為了讓貿易加權後的人民幣價格指數持穩，在美元走升下，中國人民銀行將繼續調降人民幣中間價。

辛哈還預期，在人行引導下，投資人將更加看貶人民幣，導致人民幣兌美元在未來2至3個月內貶值至6.5元人民幣低點。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）駐新加坡策略師高奇則說：「中方可能擔心，與美國間的貿易衝突若惡化，中國出口很可能將受到傷害，因此北京或許正在釋放一種訊號，也就是如果貿易緊張升溫，人民幣還能進一步貶值。」