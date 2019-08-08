廢印花稅…6都大反彈 籲中央懸崖勒馬

2019-08-08 00:27 聯合報 本報記者／連線報導



國民黨團反對廢印花稅。圖／國民黨團提供 分享 facebook

行政院拍板廢除印花稅法，最快明年取消印花稅，引發六都大反彈，呼籲中央不要為了選舉，做出「中央請客，地方埋單」決策，希望行政院懸崖勒馬，未徵得全國各地方政府同意前，收回決策。

印花稅是地方稅，六都加總共九十五億五千萬元，其中台北四十九億元最多，台南五億元，其他四都約十億元左右。國民黨主席吳敦義昨天表示，印花稅為地方稅收，若能免除，會有許多業者支持，但中央政府廢印花稅實存有私心，全台有十五個縣市長是國民黨籍，加上台北市柯文哲，民進黨「一殺要殺十六個」，實在是不道德、不負責任、不公平、不恰當的作法，非常可惡。

國民黨中常會通過臨時提案，建請國民黨團全力反對廢除「印花稅法」，並對蘇內閣表達最嚴厲的譴責。吳敦義並且正告蔡英文政府，「你用盡各種方法想買通人心，其實只有做好政績與服務，才能得到支持，用砍地方稅的作法，不是正道」。

台北市財政局昨發聲明強烈反對，指目前國家財政狀況根本沒有能力廢除任何一項稅目，中央實在不應僅聽部分建言即做出「中央請客、地方埋單」決策。

新北市長侯友宜說，印花稅一取消，地方就少了十億八千萬元，中央雖信誓旦旦說會用其他財源補足，但到底用什麼財源並未說清楚，會不會挖東牆補西牆？如果這樣，還不是一樣，今年預算的編列就是很辛苦的挑戰。

高雄也叫苦，市長韓國瑜表示，高雄市目前全國負債第一，如沒辦法收到十億元印花稅，對財政雪上加霜，希望行政院對財政困難縣市，一定要設法提出解決方案，「不然我們的財政真的會後繼無力，這一點特別要跟行政院來請託」。

北市財政局說，中央若要挪其他稅收來補貼，有規畫另開徵新稅嗎？印花稅每年隨經濟活動增加而成長，有可能持續補貼地方嗎？在廢除印花稅前，請中央審慎回應這兩問題，並請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅決策。

桃園市財政局長歐美鐶說，少掉十億元印花稅，中央要另編預算補足缺口，但不能以特別統籌分配款補，「這本就是我們的錢」，否則不算補足。地方稅務局長姚世昌表示，中央說會補足印花稅缺口，但內行人一聽就知道這只是話術，國庫的餅就這麼大，「哪來的錢？」

台南市財稅局長陳柏誠指出，政院為回應工商業界取消印花稅，如果能補足台南五億元缺口當然沒意見，「如果是挪東牆補西牆就不行」。台中市地方稅務局說，十點七億元印花稅是地方重要財源之一，盼中央研擬配套方案及替代財源因應。