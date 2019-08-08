政院廢印花稅 六都大反彈

2019-08-08 02:48 經濟日報 本報綜合報導



行政院拍板廢除印花稅法，最快明年取消印花稅，引發六都大反彈，呼籲中央不要為了選舉，做出「中央請客，地方埋單」決策，希望行政院懸崖勒馬，未徵得全國各地方政府同意前，收回決策。

印花稅是地方稅，去（2018）年全國印花稅的收入約121億元，六都加總共約99億元，以台北49億元最多，台南5億元，其他四都約10億元左右。

台北市財政局昨發聲明強烈反對，府強調印花稅是地方一項穩定的重要稅收，未來如廢除改靠仰仗中央補助，等於降低地方政府自籌財源的能力；我國目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆、地方負債9,000餘億元、尚有潛藏負債17.8兆元，目前國家財政狀況根本沒有能力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言即做出「中央請客、地方埋單」的決策。

新北市表示，印花稅一取消，地方就少了大約11.7億元，中央雖信誓旦旦說會用其他財源補足，但到底用什麼財源並未說清楚，會不會挖東牆補西牆？如果這樣，還不是一樣，今年預算的編列就是很辛苦的挑戰。

高雄也叫苦，市長韓國瑜表示，高雄市目前是全國負債第一名，如果沒辦法收到10億元印花稅，對高市財政雪上加霜，希望行政院對財政困難縣市，一定要想方設法提出一個解決方案。

北市財政局說，中央若要挪其他稅收補貼，有規劃另開徵新稅嗎？印花稅每年隨經濟活動增加成長，有可能持續補貼地方嗎？在廢除印花稅前，請中央審慎回應這二個問題，並請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅決策。

桃園市財政局長歐美鐶說，少掉10億元印花稅，中央要另編預算補足缺口，但不能以特別統籌分配款補，「這本就是我們的錢」。地方稅務局長姚世昌表示，中央說會補足印花稅缺口，但內行人一聽就知道這只是話術，國庫的餅就這麼大，「哪來的錢？」

台南市財稅局長陳柏誠指出，行政院為回應工商業界建議取消印花稅，如果能補足台南5億元缺口當然沒意見，「如果是挪東牆補西牆就不行」。