台灣鳳梨在日本遍地開花！日人製作「鳳梨販售地圖」網喊好暖

日本網友製作台灣鳳梨地圖。 圖／PTT 中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。全民開始買鳳梨救鳳梨，台灣鳳梨目前也成為日本各大媒體報導焦點，有熱心的日本人製成一張「台灣鳳梨地圖」，讓大家更清楚在日本哪裡買得到台灣鳳梨。

網友在PTT八卦版以「台灣鳳梨在日本遍地開花的八卦」發文指出，熱心的日本友人特地幫忙製作一張「台灣鳳梨地圖」，更早之前只有東西的西友百貨買得到鳳梨，現在連青森、飛騨高山、四國、名古屋都買得到了。

由於日本節目近期不斷放送「鳳梨」訊息，他認為跟節目的推波助瀾有關係，但是最大功臣還是中國，笑說「感謝他們」。網友看到也說「日本也是滿大的市場，能賣到那邊值得肯定」、「幫銷就已經很感謝了」、「日本人真的有情有義」、「太暖惹」。

這陣子，有日本網友在Twitter上分享，台灣鳳梨在日本超市被搶購一空的畫面。總統蔡英文也表示，台灣鳳梨、芒果、火龍果的TGAP（良好農業規範）2020 PLUS，最近已經得到東京奧運組委會認可，符合東奧食材的資格，她也要日本民眾等等，等到產季「大出」時，還會有更多台灣鳳梨外銷到日本。