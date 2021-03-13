聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣鳳梨在日本遍地開花！日人製作「鳳梨販售地圖」網喊好暖
中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。全民開始買鳳梨救鳳梨，台灣鳳梨目前也成為日本各大媒體報導焦點，有熱心的日本人製成一張「台灣鳳梨地圖」，讓大家更清楚在日本哪裡買得到台灣鳳梨。
網友在PTT八卦版以「台灣鳳梨在日本遍地開花的八卦」發文指出，熱心的日本友人特地幫忙製作一張「台灣鳳梨地圖」，更早之前只有東西的西友百貨買得到鳳梨，現在連青森、飛騨高山、四國、名古屋都買得到了。
由於日本節目近期不斷放送「鳳梨」訊息，他認為跟節目的推波助瀾有關係，但是最大功臣還是中國，笑說「感謝他們」。網友看到也說「日本也是滿大的市場，能賣到那邊值得肯定」、「幫銷就已經很感謝了」、「日本人真的有情有義」、「太暖惹」。
這陣子，有日本網友在Twitter上分享，台灣鳳梨在日本超市被搶購一空的畫面。總統蔡英文也表示，台灣鳳梨、芒果、火龍果的TGAP（良好農業規範）2020 PLUS，最近已經得到東京奧運組委會認可，符合東奧食材的資格，她也要日本民眾等等，等到產季「大出」時，還會有更多台灣鳳梨外銷到日本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言