快訊

婦人離家31年…當年2歲小女兒淚崩指認「這是我媽」

促成BLM運動！佛洛伊德遭警壓頸致死 家屬7.6億台幣和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣鳳梨在日本遍地開花！日人製作「鳳梨販售地圖」網喊好暖

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣鳳梨在日本已成熱門話題。示意圖／Ingimage
台灣鳳梨在日本已成熱門話題。示意圖／Ingimage

日本網友製作台灣鳳梨地圖。 圖／PTT
日本網友製作台灣鳳梨地圖。 圖／PTT
中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。全民開始買鳳梨救鳳梨，台灣鳳梨目前也成為日本各大媒體報導焦點，有熱心的日本人製成一張「台灣鳳梨地圖」，讓大家更清楚在日本哪裡買得到台灣鳳梨。

網友在PTT八卦版以「台灣鳳梨在日本遍地開花的八卦」發文指出，熱心的日本友人特地幫忙製作一張「台灣鳳梨地圖」，更早之前只有東西的西友百貨買得到鳳梨，現在連青森、飛騨高山、四國、名古屋都買得到了。

由於日本節目近期不斷放送「鳳梨」訊息，他認為跟節目的推波助瀾有關係，但是最大功臣還是中國，笑說「感謝他們」。網友看到也說「日本也是滿大的市場，能賣到那邊值得肯定」、「幫銷就已經很感謝了」、「日本人真的有情有義」、「太暖惹」。

這陣子，有日本網友在Twitter上分享，台灣鳳梨在日本超市被搶購一空的畫面。總統蔡英文也表示，台灣鳳梨、芒果、火龍果的TGAP（良好農業規範）2020 PLUS，最近已經得到東京奧運組委會認可，符合東奧食材的資格，她也要日本民眾等等，等到產季「大出」時，還會有更多台灣鳳梨外銷到日本。

鳳梨

延伸閱讀

超商鳳梨惡性搶市？關鍵在成本

鳳梨魅力太強大！吳依霖找上鳳梨媽自薦「我當妳媳婦」

僑委會推廣台灣鳳梨 僑胞台商至今認購約500公噸

影／全球僑台商挺自由旺來 徐佳青：已跟澳洲紅酒齊名

相關新聞

台灣鳳梨在日本遍地開花！日人製作「鳳梨販售地圖」網喊好暖

中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。全民也開始買鳳梨救鳳梨，台灣鳳梨目前也成為日本各大媒體報導焦點，有熱心的日本人製成一張「台灣鳳梨地圖」，讓大家更清楚在日本哪裡買得到台灣鳳梨。

僑委會推廣台灣鳳梨 僑胞台商至今認購約500公噸

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，僑委會今天表示，截至今天上午為止，全球僑胞、台商認購鳳梨數量將近5百噸，不能進口鳳梨鮮果國家的...

台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用

台灣鳳梨目前成為日本各大媒體報導焦點，日媒今天報導，與台灣有交流的愛媛縣松山市正考慮採用台灣鳳梨，為松山市學童的營養午餐...

影／日本認可！陳吉仲：台灣鳳梨芒果火龍果 前進東奧

農委會主委陳吉仲昨天下午在臉書貼文，今天受訪親自說明，已經接到東京奧委會的來信，台灣現有包括香蕉、鳳梨、火龍果以及芒果等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。