快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

台南鳳梨將進入產季 黃偉哲盼年外銷突破8000噸

中央社 / 台南12日電

中國禁止暫時進口台灣鳳梨，反而刺激買氣；台南市長黃偉哲今天表示，台南鳳梨3月底將進入產季，內外銷都沒問題，去年外銷約6000公噸，他希望今年突破8000公噸。

黃偉哲今天前往台南市麻豆區金子宏貿易公司視察外銷鳳梨的水洗機設備，他接受媒體聯訪時指出，這套水洗機設備可讓出口鳳梨安全，台灣鳳梨出口品質絕對沒有問題。

黃偉哲表示，台灣鳳梨好吃多汁，沒有病蟲害，日本是對蔬果品質檢驗最嚴格的國家，台灣鳳梨外銷日本都沒問題了，他相信其他市場也應該沒問題，所以有問題就是其他的問題。

黃偉哲同時提到台南鳳梨的產銷，他說，台南鳳梨3月底開始進入產季，4月是盛產期，目前台南接單蠻多的，內銷及外銷都沒問題，甚至基於鳳梨台灣隊的概念，台南也幫其他縣市接單行銷。

他表示，台南鳳梨去年外銷6000公噸，他希望今年突破8000公噸，至少比去年多，若是台南鳳梨今年維持去年6000公噸的外銷量，等於中國市場被消化掉了，農民就不用擔心，這也是努力的目標。

黃偉哲說，他對台南鳳梨品質有信心，外銷市場的彌補，包括加工市場．加工品數量及內銷市場，絕對能把去年外銷量吃下來，絕對沒問題。

鳳梨 黃偉哲

延伸閱讀

原永康飛行場無線羅針所修復動工 台南將添亮點

影／罕為人知的日軍台南機場無線羅針所 秘境兩年修復

影／部分人打新冠疫苗意願不高？ 黃偉哲：我願意打

台南整備抗旱水井 黃偉哲：將嚴控地下水位

相關新聞

台灣鳳梨芒果火龍果前進東奧 獲日方認可資格

農委會主委陳吉仲今天下午在臉書貼文宣布，源自農委會良好農業規範（TGAP）升級版的TGAP 2020 PLUS，新增鳳梨...

影／日本認可！陳吉仲：台灣鳳梨芒果火龍果 前進東奧

農委會主委陳吉仲昨天下午在臉書貼文，今天受訪親自說明，已經接到東京奧委會的來信，台灣現有包括香蕉、鳳梨、火龍果以及芒果等...

台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用

台灣鳳梨目前成為日本各大媒體報導焦點，日媒今天報導，與台灣有交流的愛媛縣松山市正考慮採用台灣鳳梨，為松山市學童的營養午餐...

歐洲華人社團團購台灣鳳梨 鄉愁的滋味代價不小

中國大陸禁止台灣生鮮鳳梨銷往大陸，海外僑民也紛紛發起預購、團購，但由於疫情影響，空運費高漲，鳳梨外銷價格不斐；近期歐洲也...

鳳梨危機克服？學者：等產季大出再講

大陸禁止台灣鳳梨外銷大陸，陳吉仲昨在立法院表示，因為通路業者及消費者支持，中國片面暫停輸入鳳梨所造成的影響，目前初步已完...

芒果、玉荷包將上市 「應防陸棄單」

大陸對台灣下鳳梨禁令，引發全民吃鳳梨熱潮，立委擔憂芒果、玉荷包將上市，應預防中國大陸又棄單。農委會主委陳吉仲說，5月起推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。