台南鳳梨將進入產季 黃偉哲盼年外銷突破8000噸

中國禁止暫時進口台灣鳳梨，反而刺激買氣；台南市長黃偉哲今天表示，台南鳳梨3月底將進入產季，內外銷都沒問題，去年外銷約6000公噸，他希望今年突破8000公噸。

黃偉哲今天前往台南市麻豆區金子宏貿易公司視察外銷鳳梨的水洗機設備，他接受媒體聯訪時指出，這套水洗機設備可讓出口鳳梨安全，台灣鳳梨出口品質絕對沒有問題。

黃偉哲表示，台灣鳳梨好吃多汁，沒有病蟲害，日本是對蔬果品質檢驗最嚴格的國家，台灣鳳梨外銷日本都沒問題了，他相信其他市場也應該沒問題，所以有問題就是其他的問題。

黃偉哲同時提到台南鳳梨的產銷，他說，台南鳳梨3月底開始進入產季，4月是盛產期，目前台南接單蠻多的，內銷及外銷都沒問題，甚至基於鳳梨台灣隊的概念，台南也幫其他縣市接單行銷。

他表示，台南鳳梨去年外銷6000公噸，他希望今年突破8000公噸，至少比去年多，若是台南鳳梨今年維持去年6000公噸的外銷量，等於中國市場被消化掉了，農民就不用擔心，這也是努力的目標。

黃偉哲說，他對台南鳳梨品質有信心，外銷市場的彌補，包括加工市場．加工品數量及內銷市場，絕對能把去年外銷量吃下來，絕對沒問題。