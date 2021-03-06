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曾成功行銷紐西蘭「奇異果」 陳郁然也救不了台灣鳳梨？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
搶救鳳梨已成為台灣全民運動。聯合報系資料照(記者余承翰／攝影)
搶救鳳梨已成為台灣全民運動。聯合報系資料照(記者余承翰／攝影)

近日，各界忙著搶救鳳梨之餘，也關心起農產品的外銷問題。其實，總統蔡英文2016年12月就延攬了紐西蘭「奇異果」行銷大師陳郁然、擔綱「台農發」首任董座。

但去年6月陳郁然主動辭去，台農發也沒有具體成績。為何，連國際行銷高手都解決不了台灣農產出口的問題？

這幾天，台灣人同仇敵愾，紛紛響應訂購鳳梨以搶救果農。

但，外界也不禁想問：蔡政府三年內，陸續成立農業國家隊「台灣國際農業開發公司」（簡稱台農發）、台農投資公司（簡稱台農投）以及台灣農產品外銷平台，三箭齊發，助力農民走出去。為何至今不見具體成績？

2016年5月，民進黨再次執政，農委會隨即於年12月5日增設台農發，首位董事長正是拯救紐西蘭的農業，打響「奇異果」全球知名度的陳郁然。

陳郁然曾任紐西蘭奇異果行銷公司「Zespri」的行銷暨業務總裁，當時紐西蘭政府因奇異果滯銷崩盤，果農怨聲載道，沒想到經Zespri包裝行銷後，一舉將奇異果推上國際舞台，締造出年銷25億顆的亮眼成績，讓數千家農戶眉開眼笑。

2016年總統大選期間，他提供給民進黨智庫的農業建議，深受蔡英文青睞。農委會成立台農發時，她便決定藉助其長才，行銷台灣的農產品。

台灣為何無法複製「奇異果」行銷經驗？

圖／紐西蘭「奇異果」行銷大師陳郁然。聯合報系資料照片
圖／紐西蘭「奇異果」行銷大師陳郁然。聯合報系資料照片
新官上任三把火，有海外成功經驗的他積極引進團隊，擬仿照紐西蘭的做法，成立示範區，創建台灣水果外銷產業的典範，初期選定鳳梨、香蕉、鳳梨釋迦三種，設立外銷平台，鼓勵農戶參與，希望達到品質、產量穩定與統一報價的目標，俾於開拓海外市場。

儘管立意良好，成效卻遲遲出不來。嘉義的鳳梨農陳嘉華（化名）私下透露，陳郁然想複製紐西蘭成功經驗，但農民與貿易商擔心利益受損，興趣缺缺。台農發無計可施，只好找農民契作，每種水果僅規劃成200公頃的示範專區，這樣的規模難有競爭力。

有鑑於外界的疑慮，農委會曾多次解釋，台農發旨在翻轉傳統農產品的外銷觀念，重建出口供應鏈，改善產業結構與行銷方式，以提升農戶收益，絕不會搶農民的生意。

儘管主管機關再三說明，台農發仍拿不掉「與民爭利」的大帽子。陳嘉華坦言，貿易商擔心利益衝突，也會透過民代施壓，台農發更難凝聚農戶力量。

陳郁然難以發揮所長，多次請辭退場

再者，陳郁然雖有行銷實績，卻非農業出身。屏東的果農不客氣地說，團隊成員連單一作物都不懂，又不傾聽基層心聲，自然無法贏得大家支持。

幾年磨合下來，陳郁然與農委會意見相左，想找出利基型產品，打造成台灣的水果品牌，政府又無法提供足夠的資源與土地，甚至還要配合一堆政策，讓他綁手綁腳，大嘆「不如歸去」。

三年多期間，陳郁然難以發揮所長，加上外界指責台農發沒有外銷績效，例如2018年香蕉盛產而價格崩盤時，農委會為拯救蕉農，喊出由台農發外銷香蕉到中東120公噸的口號，最後連50公噸都達不到。

另外，台農發又因圈地種農作物等眾多因素，導致赤字嚴重，2.4億元的資本額，截至2019年底已虧損7800萬元，陳郁然也心灰意冷而多次請辭。農委會遂在2020年6月17日宣布，由農委會屏東生技園區主任洪忠修接任。

台農發100％民間企業，卻任命公務員當董事長？

由於績效不彰，民意代表也紛紛質疑台農發的定位問題。

立委曾銘宗表示，台農發號稱「百分之百民間公司」，不用到國會備詢，躲避立委監督。然而，農委會竟然「借調」一個公務員當董事長，到底正當性是什麼？此舉已違反公務人員服務法13條的任用規定，嚴重者可予以撤職。既然農業國家隊交不出成績單，該檢討就檢討，該關門就關門。

國民黨立委鄭正鈐則在臉書發文指出，蔡政府上任五年，光農產品就成立了台農發、台農投及農產品外銷平台三個國家隊，就是要推動新南向政策，開發其他市場以分散風險，但農委會卻無法有效整合三支國家隊，導致台灣近三年生鮮水果的平均出口量，中國大陸就占了80％，鳳梨更超過90％。諷刺的是，台糖的鳳梨罐頭用的竟是泰國鳳梨，國家隊究竟有什麼功能？

眾所皆知，台灣農產品外銷面臨諸多困境，包括農地破碎、產量不穩定，還有關稅、檢疫、冷鏈技術等難題。只要這些問題無解，不只行銷高手陳郁然「英雄無用武之地」，再多的農業國家隊也無濟於事。

（文 / 彭杏珠 本文出自2021.3.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

鳳梨 農委會 台農發

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