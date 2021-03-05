屏東鳳梨天天外銷 3貨櫃再銷日本香港

中國3月起停止台灣鳳梨進口，在農委會、屏東縣政府及農民等的努力下，屏東鳳梨這幾天幾乎天天都有外銷，已連續3天出貨日本，今天有3個貨櫃外銷日本和香港。

中國停止進口台灣鳳梨，農委會、屏東縣政府及農民努力拓展內外銷通路，全台銷日鳳梨3日已突破5000公噸，比去年增加131%，從3日開始，屏東縣每天都有鳳梨外銷日本，3、4日為高樹鄉的綠地合作社，今天則有高樹鄉的銀獅農場再銷日1貨櫃（6噸）。

屏東縣長潘孟安特地出席銀獅農場封櫃儀式，他表示，在疫情及大陸宣布禁止進口台灣鳳梨雙重衝擊下，屏東縣政府及農民團體超前佈署積極拓展海外訂單，布局拓銷全球，今年屏東鳳梨外銷迄今共計3782公噸，出口值達新台幣1億元。

潘孟安說，今天是第2櫃出口日本西友超市通路，到5月下旬，未來銷日每天會有1大櫃2小櫃；香港外銷下午啟航，再過幾週將會創下外銷澳洲的歷史紀錄。

銀獅農場第3代負責人洪銘聰說，市場過度集中中國的壓力已壓在心中3至5年，接獲電話告知3月1日起鳳梨禁銷中國，長久累積的不安壓力反而獲得紓解，「因為這一天早晚會來」，2月26日接獲電獲被告知後，「其實睡得很好」。

洪銘聰說，2月27日有許多民眾到產地，有人買1箱，有人買10箱，有人抱著他說「你們要加油！」讓他感動到流眼淚。洪銘聰哽咽說，「台灣人真的揪有感情」，連一旁的潘孟安也紅了眼眶，拍了拍他的肩膀。

洪銘聰表示，要趁這個機會把腳步放緩慢下來，檢討生產及種植成本與檢疫問題，不斷想辦法解決問題，「我們看的是全世界，不是只有看亞洲國家而已」。

43歲的洪銘聰原在科技業工作，11年前返回高樹鄉，幫父母親種鳳梨，產銷履歷驗證的鳳梨達60公頃，2019年在屏東縣政府、台屏農公司輔導下，通過歐盟認證，並帶著產地果農開拓市場。

下午，今年台灣第一批外銷香港鳳梨也在內埔鄉自然農場封櫃啟航，共有2貨櫃各15噸鳳梨，農糧署副署長姚志旺及民進黨立委莊瑞雄前往參與封櫃。貿易公司表示，今年銷港鳳梨數量預估可望較去年成長。