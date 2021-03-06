政府帶頭全民「爆買鳳梨」 一張圖看懂藍綠誰得分？

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文／葛緯詩

台灣出口大陸的鳳梨近年來多次被檢出介殼蟲，中國大陸以此為由，2月26日突襲宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口。總統蔡英文在臉書強力表達譴責，指控大陸單方面暫停輸入台灣鳳梨是「非正常的貿易考量」，並呼籲全台一起挺農民、吃鳳梨，發起一系列「#吃爆台灣鳳梨challenge」、「#自由鳳梨」等活動，創下單日最高173,925筆聲量，甚至一舉超越近日聲勢如火如荼的藻礁公投連署案。

▲綠營府院黨政治人物共同發聲，購買鳳梨挺農民聲量創下173,925筆天量。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/02/01~2021/03/02)





全黨臉書挺農民 鳳梨聲量創新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2月26日中國海關總署以「截獲檢疫性有害生物」為由，宣布暫停台灣鳳梨進口，蔡英文立刻透過臉書譴責大陸，指示農委會協助農民，也呼籲全民大力購買鳳梨，用行動支持台灣農民。

同日包括副總統賴清德、高雄市市長陳其邁、桃園市市長鄭文燦、台南市市長黃偉哲、交通部部長林佳龍、屏東縣縣長潘孟安，以及民進黨立委吳思瑤、陳亭妃、駐美國臺北經濟文化代表處代表蕭美琴、新竹市市長林智堅等人，第一時間都在臉書串聯貼文，指示全台人民一起買鳳梨，用消費力挺農民，綠營府院黨政治人物共同發聲，加上後續數名網紅接力發文支持，最後演變為全台「鳳梨之亂」。

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綠鳳梨議題得分 藍藻礁連署找破口

從關鍵領袖來看可以發現在傳出中國打壓台灣不進口鳳梨後，民進黨第一時間全黨發文挺農民，有主導該議題的話語權。但呼籲全台人民購買鳳梨的做法同時被在野黨批評是緩不濟急，選前高喊新南向政策，執政5年至今台灣對中國出口卻屢創新高，此次中國封殺台灣鳳梨的事件，更凸顯出台灣農產品外銷到中國的佔比，遠高於新南向國家百倍以上的隱憂。雖然國民黨抓到破口提出質疑，但藍營沒有任何一個人成為該議題關鍵領袖，鳳梨議題上仍屬民進黨得分。

反觀藻礁連署公投，藍綠參與其中有日趨政治化的情況，關鍵領袖第一名為《中天新聞》，其中不乏藍營要角羅智強、江啟臣、蔣萬安上榜，經濟部雖然特別做梗圖回應藻礁議題，但後來被踢爆資訊有誤被諷是「豬隊友」，國民黨在藻礁連署公投議題獲得較多支持聲音。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間:2021/02/01~2021/03/02)





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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月01日至2021年03月02日。