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鳳梨外銷需冷鏈設備 陳吉仲允規劃補助一半經費

中央社 / 嘉義縣4日電
農委會主委陳吉仲。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲。記者潘俊宏／攝影

農委會主委陳吉仲今天到嘉義參加鳳梨行銷座談會表示，農民反映鳳梨外銷日本等國運輸時間長，需增設冷鏈、篩選等機器設備，只要預算獲立院支持，農委會將補助一半購置經費。

陳吉仲今天下午在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同下，走訪嘉義縣梅山嘉祥合作社，瞭解鳳梨外銷裝櫃運作，並與在地鳳梨農舉辦行銷座談會。

打貓果菜合作社理事主席陳映延表示，政府挺鳳梨農，讓他這幾天接到很多外銷訂單，但蔬果外銷中國運送時間短，大概3天就到，要送至日本需1星期、澳洲要20天、加拿大可能要1個月，需要政府協助農民購置蔬果篩選與冷藏的設備。

陳吉仲表示，只要預算獲立法院支持，農委會將補助一半的購置經費，給外銷蔬果的合作社場、集貨加工場，設置冷鍊、篩選、噴藥等機器設備。

陳吉仲表示，中國以外只有16個國家允許台灣生鮮鳳梨出口，目前只能出口鳳梨加工品到美國，農委會已向美國申請明年外銷生鮮鳳梨許可。

陳吉仲要求農民，外銷不能削價競爭，尤其銷日本的蔬果，不能破壞行情，一發現有違反規定，就永不得申請外銷獎勵金。農委會接到的鳳梨外銷訂單，會按照產地、產期分配，農民要顧好品質，明年才能繼續接單出貨。

陳吉仲強調，總統蔡英文2年前即要求農委會分散風險，把水果賣到中國以外的市場，今年非中國的外銷市場成長率，比前年成長50%以上。

鳳梨 陳吉仲 農委會

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