僑委會：僑胞挺鳳梨認購百噸 新鮮吃不到加工就能輸入

僑委會副委員長徐佳青今天表示，海外僑胞、台商訂購鳳梨情況踴躍，之後會陸續出口20個貨櫃的量，各方訂購超過1百噸，像不用經過檢疫的加拿大就訂了14噸，而歐美國家無法進口者，僑委會建議購買加工產品或是轉捐給國內弱勢團體，下周也將安排台商三大系統領導人和國內鳳梨加工業者會面，把台灣製品行銷海外。

中國大陸3月起禁止台灣鳳梨輸入，政府呼籲國人多吃鳳梨，僑委會鼓勵台商、僑胞購買鳳梨，但有美國僑胞表示，台灣鳳梨進不去美國，僑胞根本吃不到。僑委會今天舉行記者會說明。

徐佳青說，上周鳳梨遭禁的新聞出來後，僑胞、台商紛紛打電話到僑委會，希望能幫忙，僑委會基於服務僑胞立場，提供資訊，並非像外界說的「大內宣」搞過頭。

徐佳青說，每個國家進口鳳梨的情況都不一樣，針對新鮮鳳梨可外銷的國家，僑委會與農委會、台農發公司合作，輔導加拿大、澳大利亞、日本、韓國、印尼、馬來西亞、汶萊、新加坡等8國僑台商採購。目前可以直接進口的國家共購買20個貨櫃，一個貨櫃約可裝2噸，再加上其他採購共約6萬公斤，總計超過1百噸。

徐佳青說，美國的僑台商訂購很踴躍，但因為我國和美國談判貿易協定沒有鳳梨，僑委會鼓勵購買者可透過在台總商會捐贈公益，也可購買各種鳳梨加工產品，僑委會昨天也做成方案，考量到疫情發生後大家重視防疫，台灣農產加工品種類眾多，相關產業鏈完整，鳳梨加工可製成酵素、酒、醋、果乾、洗手乳、面膜、醬油等產品，洗手乳或噴劑可以幫助防疫，就能輸往美國。

徐佳青說，僑委會下周將邀集世界台灣商會聯合總會、世界華人工商婦女企管協會及世界華商經貿聯合總會三大商會總會的領導人和台灣重要鳳梨加工製品廠商見面，希望透過這個機會把台灣製品銷到海外，實質服務僑胞。