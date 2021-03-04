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影／外銷澳洲鳳梨乾？ 陳吉仲：本月生鮮鳳梨輸出

聯合報 / 記者賴韻如／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今(4)日表示，這個月絕對會有台灣生鮮鳳梨外銷到澳洲。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲今(4)日表示，這個月絕對會有台灣生鮮鳳梨外銷到澳洲。記者潘俊宏／攝影

去年澳洲同意我國去冠芽生鮮鳳梨輸入澳洲，但實際上因為運費、以疫情影響，最後根本沒有生鮮鳳梨銷往澳洲，僅輸出56公斤的鳳梨果乾。農委會主委陳吉仲今(4)日接受廣播電台寶島聯播網訪問表示，「這個月絕對會有台灣生鮮鳳梨外銷到澳洲」。

陳吉仲說，在農產品貿易裡，如果對方不開放，我們就無法進去，因為這牽扯到動植物防疫的疾病，層層的每一關卡都要克服，所以才會說，如果農產品要賣出去，絕對是用一個國家隊，這個國家隊不是所謂的政府而已，也不是單一的業者，而是從所謂的農民、合作社場、外銷業者跟政府要一體。

針對外界批評澳洲政府去年3月開放鳳梨輸出，卻只賣56公斤，而且還不是賣生鮮鳳梨，陳吉仲說明，當同意讓我們輸出的時候，不可能直接就把農產品就直接賣出去，這個牽扯到要在對方市場做試吃、辦促銷，甚至找到通路業者，等到貿易商確認後，產期已經過了。農產品有它的季節性，過了以後當然只有從今年開始。「我可以確認，這個月絕對會有台灣生鮮鳳梨賣到澳洲，我們會用具體的行動打破這個謠言」。

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