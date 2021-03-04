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兩岸都有介殼蟲不能以此卡我鳳梨？ 植保專家說出事實

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今天表示，介殼蟲在鳳梨上很常見，中國大陸也有兩種以上，只需要燻蒸就可以輸入，但中國卻全面禁止台灣的鳳梨輸入，認為不符合國際規範。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲今天表示，介殼蟲在鳳梨上很常見，中國大陸也有兩種以上，只需要燻蒸就可以輸入，但中國卻全面禁止台灣的鳳梨輸入，認為不符合國際規範。記者潘俊宏／攝影

中國大陸從3月1日開始片面終止台灣鳳梨銷往中國大陸，主因是認為台灣鳳梨上有介殼蟲；農委會主委陳吉仲表示，介殼蟲在鳳梨上很常見，中國大陸也有兩種以上，只需要燻蒸就可以輸入，但中國卻全面禁止台灣的鳳梨輸入，認為不符合國際規範。

陳吉仲今天上午接受廣播電台寶島聯播網專訪表示，去年有13批不合格，我農委會防檢局在去年12月19日已經強化措施，他說，三種介殼蟲，比較常見的是一種，台灣的鳳梨可以賣給除了中國大陸以外16個國家(共17國)，農民把鳳梨採收後到集貨場，就會做介殼蟲的防疫處理，我國鳳梨賣到中國大陸合格率高達99.7%，我國鳳梨輸銷到日本，也沒有類似像中國這樣的處理方式，這與國際上的農產貿易不符。

外界認為，這次中國大陸以介殼蟲為由，暫停禁止台灣鳳梨輸銷大陸；過去我國針對美國蘋果上出現蠹蛾，因此也曾經暫停美國蘋果輸入，直到提出各項改善措施後，始恢復美國蘋果輸入台灣，我國對於防檢疫的作法也是這樣的；陳吉仲認為這是外界攻擊我農業部門，這是似是而非的角度，認為這是沒有了解國際貿易規定，因為介殼蟲中國大陸本身就有，不是國外輸入就直接禁掉，但蘋果蠹蛾是特殊害蟲，我國沒有，因此需要禁止。

財團法人植物保護科技基金會董事長葉瑩表示，國際慣例通常是把我國沒有的病蟲害，列為檢疫條件，但並非「我有、你也有」的病蟲害，就可以相互輸出輸入；即便雙方都有某一種病害，輸入國還是會要求產品、必須要「乾淨」，輸出國也不希望品質不好的東西賣到別的國家去，因此通常會做出口檢疫，若被查出有病蟲害，就會要求出口的產品品質，也會要求廠商改善。

葉瑩表示，但檢疫不是絕對的，因為各國檢疫抽驗僅抽查2%，能說其他全部都沒有嗎？並不能這樣以偏概全，因此，沒有什麼是絕對不可能進來，只是要做好準備，一但進來，要做立刻做緊急防治。

中興大學植物病理學系名譽教授曾德賜表示，人家要買你東西，當然可以規範你，並非我國有介殼蟲、大陸有介殼蟲，就不可以用介殼蟲為由去規範；就算兩地都有介殼蟲，但不同地方的菌相、蟲相、特性都不一樣，因此對方就算有介殼蟲「當然可以限制你」；當時中國大陸也用病害的理由限制美國櫻桃，一大堆櫻桃都爛在港口、丟到海哩，美國都被卡關了，更何況是我國。

曾德賜說，國與國的貿易，買方說了算、買方是老闆，當初美國蠹蛾，只因為在蘋果上面找到一隻毒蛾的腳，就全數暫停美國蘋果進口直到改善，全世界防檢疫皆然，要卡關都可以有理由，他認為，鳳梨事件，防檢疫是雙方談判的問題與同意條件，但終究是因為兩邊互動氣氛不好所致。

鳳梨

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