誰外流技術？網友爆料 綠營里長5年前赴海南種金鑽鳳梨

大陸對台灣鳳梨下達禁令暫停進口，一場鳳梨之戰頓時讓輿論沸騰，台灣各界也展開認購鳳梨的搶救農民行動。昨（2日）民進黨籍立委陳亭妃表示，國民黨執政時將種植鳳梨技術外流大陸，才導致今天這場遭封殺慘劇。對此，有網友翻出資料，直指當初外流金鑽鳳梨種植技術的人，並非國民黨人士，而是一名民進黨籍里長與其陸配。

有人在PTT發文「是不是該調查誰把金鑽鳳梨技術輸出中國的」，對此有網友引文回應，他引用「海峽兩岸農業合作網」，一名嫁到台灣的陸配周才娜，和她老公蔡旭升被列為「返鄉創業」的模範。根據文章指出，經過考察後夫妻二人於2016年5月一起到海南省創業，看上當地土地肥沃、耕種面積大、勞力成本相對台灣較低廉，因此將台灣先進的種植技術、優良品種和管理經驗一併帶過去，開始在海南省栽種金鑽鳳梨。

該網友還指出，這便是2018年開始在大陸可以吃到海南產跟台灣口味無二致的金鑽鳳梨的原因，而他更爆料周才娜的老公當里長時還持有民進黨籍。

推文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「技術就是民進黨自己人帶出去的」、「要賺錢，什麼黨都一樣」，不過也有人持不同看法「為什麼不能外流？國家機密？有種明文禁止啊，列為國家機密不好嗎」。