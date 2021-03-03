嘉義鳳梨預購平台啟動 目標賣出40萬箱

中國禁止進口台灣鳳梨，嘉義縣一年外銷中國鳳梨約3600公噸，縣府與農業單位今天啟動「嘉義鳳梨預購平台」，目標要賣40萬箱（每箱9公斤），等同外銷中國的數量。

中國禁台灣鳳梨，嘉義縣政府、嘉義縣農會及產地農會共同攜手，今天發起「嘉義旺來 GO！購！購！行動」，啟動「嘉義鳳梨預購平台」，號召各界用行動挺農民度難關。

嘉義縣農業處副處長李建霖表示，嘉義縣鳳梨一年外銷中國的量約3600公噸，一箱鳳梨的重量是15台斤約等於9公斤，鳳梨預購訂單至少要有40萬箱，才能等同外銷中國的數量。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，目前已接獲3000箱以上的訂單，包括立委邱泰源以中華民國醫師公會全國聯合會的名義訂200箱、新東陽公司500箱、免稅店龍頭昇恆昌500箱等。

縣長翁章梁表示，嘉義縣有9家鳳梨生產合作社，其中5家出口鳳梨至中國，縣府先推銷這5家的產品，消化原本外銷中國的數量。目前也接觸出口商，拓展新外銷路線，要把嘉義鳳梨銷去中東。

翁章梁強調，靠台灣民眾消費鳳梨，是短暫的措施，長久之計，還是拓展外銷管道；另外，把鳳梨製成加工品也是去化鳳梨產量的方法；今天下午與總統蔡英文會面時，會提出相關建議。

黃貞瑜表示，向嘉義縣預購鳳梨有但書，將在3月中到8月盛產期間出貨，但確切出貨日期由賣方決定，請預購者多包涵。

農業處指出，嘉義縣是鳳梨大宗產地，栽植面積約1500公頃，年產量約5萬8000公噸，占全國產量13%，去年鳳梨外銷約4091公噸，其中有3611公噸出口中國。鳳梨預購窗口請聯絡嘉義縣農會。