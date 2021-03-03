蔡總統召南部首長賣鳳梨 黃偉哲：打亞洲盃開啟南方平台

蔡英文總統今天下午邀集南部縣市首長到民進黨中央黨部行銷鳳梨「挺農民」，台南市長黃偉哲表示，鳳梨要打亞洲盃、世界盃，就要不分藍綠縣市大家團結合作，這次的鳳梨事件也開啟南方治理平台，中央地方攜手合作更能強化跨域整合。

黃偉哲今天下午將帶著台南出產的鳳梨鮮果、加工品前往記者會，他說，鳳梨要打亞洲盃、世界盃，只有生產的縣市不分藍綠大家團結合作，才能加強戰力，且依照不同國家喜好的特性，例如日本喜歡小鳳梨，有些則喜歡大顆鳳梨，符合不同標準。

另外，黃偉哲認為，如何將加工產品「更火熱」也是重點之一，他舉例，面膜的經濟價值比一顆鳳梨高，因此台灣的生技產業、健康食品產業要更加結合，地方在產銷通路、農民技術輔導上繼續拓展，這部分中央、地方攜手合作更能強化跨域整合。黃偉哲表示，嘉義、台南、高雄、屏東有很大的合作空間，此次鳳梨事件也開啟南方治理平台。