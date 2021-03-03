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鳳梨之亂！每人日吞18公斤能解決？ 菜農傻眼：製造更多問題

聯合新聞網 / 綜合報導
名嘴黃創夏在27日出席「鄭知道了」節目錄影時說「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」圖／翻攝自「鄭知道了」youtube
名嘴黃創夏在27日出席「鄭知道了」節目錄影時說「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」圖／翻攝自「鄭知道了」youtube

大陸即日起暫停台灣鳳梨進口，政府紛紛呼籲「全民吃鳳梨」力挺農民。資深媒體人黃創夏日前在節目上表示，「42萬噸的鳳梨，除下2300萬人的話，我們每個人只要吃18公斤，四、五天之內就把它（鳳梨）解決了」，引起網友熱烈討論。

對於鳳梨禁令，資深媒體人黃創夏在「鄭知道了」節目中表示，大陸對我們確實造成傷害，但只挺農民挺過去，「每個人一天18公斤的鳳梨，吃個兩個禮拜很難嗎？一顆就3公斤很難嗎？一點都不難，我們怕什麼」。黃創夏今早在臉書表示，「真的，我是說錯了」，錄影當時真的是說錯了，應該用「4萬公噸」去計算，除以2300萬人的話，衝擊量只有「一人才1.8公斤」，他認為只要在未來幾個月的鳳梨產季之內，每個人只要多吃一顆鳳梨，共產黨的「鳳梨之亂」毫無殺傷力。

對此，雲林菜農林佳新在臉書表示，最蠢的行為就是農產品只要上新聞就努力做梗圖、下鄉視察，然後叫大家努力吃起來，一天給你吃一噸都無法解決鳳梨問題，反而排擠其他盛產水果的通路，製造更多問題，「過年後買氣降，釋迦、棗子要順便表演吃一吃嗎？」

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