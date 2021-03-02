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中國抵制鳳梨 陳吉仲：增加外銷日本

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
農委會主委陳吉仲召開記者會，對外說明因應中國禁止我國鳳梨出口的作為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
農委會主委陳吉仲召開記者會，對外說明因應中國禁止我國鳳梨出口的作為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府會加強分散市場，例如日本就會增加鳳梨的外銷1500噸！」農委會主委陳吉仲2日表示，如果無法解決紛爭，有可能會向WTO進行訴訟。但他也承諾會積極向國家市場行銷水果，如增加日本外銷、補助運費，並持續往美國推銷芭樂、對外農業投資等作為，分散過於依賴中國的狀況。

填補出口中國缺

陳吉仲指出，目前緊急採購的數量，加上預期外銷的數字已經超越了去年進口中國的數量，他非常感謝外界對果農的支援，其中外銷日本方面從去年的2100噸，今年確定可保底3500噸、甚至上看5000噸，他也呼籲貿易業者不要任意殺價，會請國際處與農糧署監督。

他希望對岸可以儘速與台灣坐下來談判，無論是透過視訊或別的方式，能夠對此事進行討論，中國這樣做對於中國消費者與台灣農民都是很大的傷害，此舉也違反國際貿易的常理。當媒體詢問是否要向WTO進行訴訟時，陳吉仲表示，會先跟中國聯絡，如果持續無法排解紛爭，不排除會向WTO提起申訴。

已努力分散市場

針對外界質疑，蔡政府過去新南向政策並未做到將水果出口的籃子，從中國分散，陳吉仲強調，自2016年以來，我國水果出口無論對中國或是其他市場，都有大幅度成長，我國雖然2019年對中輸出成長78%，但是對其他市場也成長50%，今年即使因為疫情影響運輸，也成長40%。

另外，在野黨與輿論都有質疑，應當扮演國際農產品行銷的「台農發公司」為何沒有發揮作用，還需要另外設立鳳梨國家隊外銷鳳梨？陳吉仲表示，農糧署另有外銷水果的「共果園」機制，希望藉此有效拓展國際市場，而他近日也會讓台農發報告過去推行新南向的狀況。

農業新南向不只水果

他特別指出，未來國際產銷的部分會針對運費進行補助，畢竟國際運費因為疫情的緣故，平均上漲3-5倍，因此希望透過補助增加國際外銷。另外他也解釋，新南向農業政策不只是水果出口，台灣有許多農業團到東南亞進行農業教育、當地進行投資，因此面向多元，不能只從水果外銷的數據就說新南向無效。

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鳳梨 陳吉仲

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