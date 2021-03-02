水果出口太集中 費鴻泰舌戰陳吉仲

「蔡總統執政以來，水果還是大量銷往中國，哪來的分散風險？」國民黨立委費鴻泰2日在院會抨擊行政院長蘇貞昌，說要落實新南向政策，結果這次中國抵制鳳梨才發現，鳳梨出口中國的比例不減反增。但農委會主委陳吉仲反駁，台灣有30幾種水果出口新南向，不能只單看鳳梨。

水果出口不只鳳梨

費鴻泰先詢問蘇貞昌中國禁止鳳梨的狀況，蘇貞昌表示，中國檢疫單位突然對我方表示，要全面停止鳳梨進口，但其他國家並沒有相關狀況，因此中國所為違反了國際貿易規定。但費鴻泰質疑為何不向WTO反應？蘇貞昌表示，相關程序陸續會走，當初已有盡力溝通，但最後仍無效。

費鴻泰便批評蘇貞昌，政府要推新南向政策，但如鳳梨、釋迦、蓮霧等水果，對中國的出口比例卻還是上升，鳳梨甚至還增加2%，從原本的95%升至97%。一旁的陳吉仲解釋說，台灣出口的水果有30幾種，棗子、芒果等水果出口新南向的比例都大幅成長，芭樂也首次銷往美國，這都是分散風險的努力。

質疑水果外銷績效

費鴻泰接著質疑，蔡政府近來都說要成立國家隊，但是台灣農產早就有國家隊「台農發公司」，但為何公司董事長洪忠修是公務員，該公司的出資也多由國家相關企業與財團法人，卻能不到立法院接受質詢，他質疑該公司都沒有在積極推動農產行銷，但陳吉仲反駁，台農發的營運狀況都有在經濟委員會受質詢。

蘇貞昌表示，他會請農委會再看看，2周內會提出書面報告回覆。針對外界關注的藻礁公投案，費鴻泰也批評政府利用網軍，指控藻礁公投變成政治操作，但藍營並無動員，公投卻已經通過連署門檻，這就是人民真實的不滿，蘇貞昌僅表示會加強溝通，向民眾說明兼顧穩定供電與環境保育的重要。

費鴻泰也問蘇貞昌，如果反萊豬公投通過，蘇貞昌或蔡總統是否需要負政治責任？蘇貞昌僅表示，會尊重公投的結果，如果公投通過，會對政治人物造成政治衝擊，但至於要用什麼方式處理，不是單純政治責任或下台負責就可以處理的。

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