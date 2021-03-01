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台灣鳳梨被禁 學者：應定調檢疫

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

針對中國日前突然宣布，3月1日起暫停進口台灣鳳梨，淡江大學戰略研究所副教授黃介正1日受訪表示，應從「檢疫」角度看待鳳梨事件，若是從政治角度解讀，兩岸僵化程度恐更擴大。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則表示，鳳梨事件有測試陸委會所說「春暖花開」的意味。

應定調檢疫問題

黃介正認為，中國宣布暫停進口台灣鳳梨，應從「商業」跟「檢疫」角度看待，但因中國公布的時間點不久前，台灣才剛進行國安人事調整，加上過去半年也沒有發生類似的事情，因此部分人很難不往政治方面解讀。但他認為，最好以檢疫的角度看待此事件，要求兩岸進行對話商談。

「禁止台灣鳳梨輸入中國，對台灣農民造成傷害，雖然不令人愉快，但也能視為開啟兩岸對話機制的機會。」黃介正指出，暫停台灣鳳梨進口的問題，其實能透過兩岸對話解決，「鳳梨並沒有牽扯到統獨問題」，政府應透過海基會，根據現有機制進行溝通，表達台灣農民的立場，若是從政治角度解讀，兩岸僵化程度恐更擴大。

「先不論蔡政府禁華為、中國無人機，台灣過去也曾因檢疫問題，禁止中國的大閘蟹進口。」黃介正說，政府可以從台灣農民權益、大陸消費者的角度，與中國商談暫停進口台灣鳳梨的問題，現在若扯上中共之前也是用政治手段打壓澳洲的龍蝦、紅酒等，反而使中共沒有台階下；之後中共若要禁蓮霧、釋迦等，難道台灣也都要號召民眾吃蓮霧？蔡政府見招拆招，只會受制於人。

中共測試「春暖花開」

「中國暫停進口台灣鳳梨一事，其實可大可小。」施正鋒表示，可以低調解釋成檢疫問題，也可以高調撻伐為政治突襲。他舉例說明，台灣去年因蒜頭不夠，但因進口別國蒜頭發現帶土，硬是拖到第三地去燻蒸，一只貨櫃來回至少還要多花30萬，「若說中國暫停進口鳳梨算刁難，那我們其實也算是刁難。」

施正鋒指出，中國暫停進口台灣鳳梨，有測試是否如陸委會所說「春暖花開」的意味，蔡政府立刻出來甩鍋，行政院則低調一些，定調為檢疫問題，但如今搞成大內宣，接下來中共恐會禁第二波、第三波農產品。民進黨究竟是要「春暖花開」，還是大內宣？身為台灣人的他都有疑慮，中共當然更會質疑蔡政府的意圖。

「中國暫停進口台灣鳳梨，並非永久不開放。」施正鋒說，蔡政府若非不會處理問題，就是故意處理，造成兩岸關係僵化。

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