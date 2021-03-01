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挺鳳梨農 高市民進黨攜手企業購萬斤回饋

中央社 / 高雄1日電

響應總統蔡英文「吃鳳梨、挺農民」，民進黨高雄市黨部帶頭號召企業、餐廳業者拋磚引玉，向大樹「鳳梨伯」林益訂購逾萬斤鳳梨分送資深黨員、家扶中心受助家庭，行動挺農民。

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今天偕市議員李喬如等、企業界負責人在黨部宣布響應挺鳳梨農友行動，採購逾萬台斤鳳梨要分送資深黨員及弱勢者，盼「拋磚引玉」有多企業及民眾響應，一起加入採購鳳梨行列，台灣農民堅強後盾。除了綠營相挺，國民黨高雄市黨部也通知黨部有小農市集活動，2日到5日是為期4天的「鳳梨週」，為鳳梨農促銷鳳梨。

大樹鄉農友「鳳梨伯」說，種了快70年的鳳梨，最擔心滯銷、價格崩盤；近日聽聞中國今天起不再讓台灣鳳梨進口中國，連日來食不下嚥，擔心難過心血白費，感謝政府及團體協助銷售，勿讓農民血本無歸，籲大家多買多吃鳳梨。

趙天麟指出，3月開始是高雄鳳梨盛產期，高市府媒合澳洲貿易商與大樹農民簽約，高雄鳳梨也要到新加坡行銷及南部縣市攜手要打通鳳梨出口管道等，盼大家一起幫農民挺過難關。

趙天麟回應媒體提問，盼政府經貿官員積極爭取鳳梨輸日採購，並從結構性改變做起，透過更多貿易商採購，即使增加1、2成採購量，都是風險分散、突破及長治久安的做法。

對於中國官媒說「禁波蘿根本不算牌」，甚至警告「還會有下一波」的說法。趙天麟認為，一個違反國際貿易常規作法，只會招致中國變成是國際貿易的惡棍，並加速世界理念相近的國家把供應鏈形成合作網絡，走出中國宰制；一旦台灣走出全新供應鏈，受害者就是全中國的人民和市場，呼籲中國「不要小鼻子、小眼睛」。

鳳梨 蔡英文 民進黨 趙天麟

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