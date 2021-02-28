鳳梨大戰 陳佩琪：意識形態治國 只是苦了農民百姓

大陸禁台灣鳳梨進口，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在臉書表示，最近掀起的鳳梨大戰，有人說賣方充滿敵意，人家為什麼要生意給我們做？ 有人說，是他們先挑起敵意， 沒大聲譴責他們就是不愛台？但陳佩琪說，生意是各取所需，有賺到錢就好，好好想辦法幫農民找出路吧，不管是內需或外銷都好，陳說，「意識形態治國，會好到選票沒錯，只是苦了農民百姓。 」

久未寫臉書的陳佩琪，今天再度在臉書暗批蔡政府，意識形態治國，只是苦了農民百姓。陳佩琪也透露，她與柯文哲結婚這麼久，柯偶爾也會展現一下柯式體貼，像柯喜歡吃鳳梨，選舉時常有人送鳳梨和菜頭， 有次柯看到地板上有一顆快要熟透的鳳梨，於是說：「我會削鳳梨，佩琪，刀子拿來，我削給你看！」不過看看柯的鳳梨削法，其實也差不多，就是放在沾板上，從旁邊一刀刀地削，也沒比她高明多少。

另外，對於柯文哲今挑戰一日北高，陳佩琪說，這種事，柯文哲通常不會跟她說，「因為我會碎碎唸，一直唸、一直唸。」

陳佩琪說，她是因有天上班前， 柯在門口鞋櫃前駐足很久，一直上下瞄著他的鞋款。陳說，看柯的舉動， 她沒好氣地說：「 不常穿的放最上面啦！」 柯才尷尬地笑笑、順便露出招牌搔搔頭：「 喔喔！我瞄兩眼，你就知道我要什麼了，嘿嘿，真厲害！」當然知道柯是要騎車鞋。

陳佩琪提到，她跟柯文哲結婚30年的默契，就算完全沒溝通，對事情的判斷和做法也幾乎一樣， 不久前也曾問柯：「你上次總統投誰？」有三個候選人可選， 也可投空白， 也可故意蓋成廢票，總之好多種選項， 沒事前約定情況下， 竟然選擇了完全一樣的做法，只能說心有靈犀相通吧！

陳佩琪也在文末支持柯文哲二二八當天再度挑戰一日北高，陳說，「整晚騎車很辛苦，大家加油，汗水取代淚水，今年會更好。」