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影／蔡英文大口吃鳳梨 強調政府一定相挺農民

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影

大陸明天起暫停我國鳳梨進口，府院高層連續三天展開因應。蔡英文總統今天專程南下高雄大樹鳳梨產區解產銷狀況，並與農民代表座談，蔡英文強調一定會相挺農民，不會讓農民血本無歸。

蔡英文表示，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79%，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。

蔡英文也說請農民朋友放心，所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸，針對這些部分，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。農委會主委陳吉仲表示除了十億元挺農民計畫外，政策要詳實規畫、對外溝通，更重要的是農民有感。

台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，還大口吃起鳳梨，她強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，還大口吃起鳳梨，她強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右二)等人今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，她強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右二)等人今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，她強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右)等人今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，還大口吃起鳳梨，她強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右)等人今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，還大口吃起鳳梨，她強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右一)等人今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影
台灣鳳梨被大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右一)等人今天下午到高雄大樹區視察鳳梨產區，強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。記者劉學聖／攝影

鳳梨 蔡英文

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