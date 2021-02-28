影／蔡英文大口吃鳳梨 強調政府一定相挺農民

大陸明天起暫停我國鳳梨進口，府院高層連續三天展開因應。蔡英文總統今天專程南下高雄大樹鳳梨產區解產銷狀況，並與農民代表座談，蔡英文強調一定會相挺農民，不會讓農民血本無歸。

蔡英文表示，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79%，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。