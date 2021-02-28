影／六龜蓮霧外銷傳喊卡 陳吉仲出面說明

高雄市六龜區農會今天傳出當地盛產的蓮霧被貿易商告知下週暫停出貨，引發恐慌。農委會主委陳吉仲特別出面駁斥這是不正確訊息，兩岸貿易不受影響，他也強調媒體報導要先跟農委會確認。

大陸片面宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，今天本報獨家報導高雄市六龜區農會今天接獲通知，下週原本要出口的一批蓮霧被貿易商要求暫停進口，陳吉仲接受媒體聯訪表示，這件事完全是不正確的訊息，農委會要再一次強調，任何兩岸的農業貿易，有任何一方要做決定，農委會第一時間收到訊息，但到目前為止未收到相關訊息。