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用新台幣下架鳳梨 訂單湧向屏東農場

中央社 / 屏東縣27日電

中國以台灣鳳梨有病蟲害，宣布3月起停止鳳梨進口，「用新台幣下架鳳梨」在民間醱酵，屏東2大鳳梨農場今天接到比平日大量的訂單，屏東縣長潘孟安也呼籲到屏東走春買鳳梨。

中國昨天宣布3月停止進口台灣鳳梨後，全國種植鳳梨面積最大的屏東縣，縣長潘孟安除了配合農委會政策外，也呼籲大家用新台幣挺鳳梨農。

今天，二二八連假首日，潘孟安一早在臉書（Facebook）推銷屏東將在3月結束的活動熱帶農業博覽會、綵燈節、落山風藝術季、四重溪溫泉季，邀請全國民眾到屏東走春，並且購買屏東的鳳梨。

潘孟安同時PO出他在鳳梨農場霸氣吃整顆鳳梨的照片，他指出「不知道切塊吃鳳梨是什麼感覺，我都在產地整顆削皮直接吃」。

屏東縣2大鳳梨農場銀獅農場和銘泉生態休閒農場今天都接到鳳梨訂單，銘泉農場生產有機鳳梨，以內銷為主，負責人謝美蓮表示，昨天鳳梨才開始在粉絲頁上架，今天就接到不少訂單，最多一次下訂20箱，往年大多是一箱箱訂，以今天來看，訂購量比往年多5成。

銀獅農場生產的鳳梨一半內銷，一半外銷，外銷以中國和日本為主，其中中國占外銷量的6至7成，負責人洪銘聰表示，原本今年預訂銷中國38萬顆鳳梨，3月2日開始出貨，中國宣布停止進口，農委會宣布將補貼運費，日本貿易商已表示，要爭取銷日貨櫃從小櫃換大櫃。

洪銘聰表示，今年預訂銷日的鳳梨約10多萬顆，比去年有成長，如果從小貨櫃換大貨櫃，預估可成長近5成的量。

銀獅農場的粉絲頁今天上午也有網友下訂鳳梨，並有人詢問何時可以開始訂鳳梨，洪銘聰除了希望國內可以多吃鳳梨外，也希望有業者投入削鳳梨投幣機的使用，他表示，年輕人不愛買鳳梨，主要是不喜歡削或不會削鳳梨，讓吃鳳梨更方便，可以刺激內銷量。

鳳梨

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