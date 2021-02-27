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獨／陸祭台灣鳳梨禁令！ 農委會將提高外銷獎金鼓勵轉單

國道驚魂！天降大貨車巨輪砸車 一家四口母死2女傷

吳釗燮籲挺台灣自由鳳梨 世界多地網友求進口

中央社 / 台北27日電

中國方面昨天突然宣布停止進口台灣鳳梨，外交部長吳釗燮推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨」。諸多網友留言支持，希望台灣鳳梨藉此機會改出口到其他渴望享用的國家。

中國海關總署昨天突然公告，「從今年3月1日起，暫停受理台灣鳳梨報關、輸入，並及時通知轄區內的相關企業」；中國國務院台灣事務辦公室表示，理由是多次從台灣鳳梨中驗出有害生物。

吳釗燮在推特發文說：「記得#澳洲的#自由紅酒嗎？我呼籲全球理念相近的朋友們與#台灣站在一起挺#自由鳳梨。」

澳洲去年極力主張調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭，與中國關係惡化，中國對澳洲葡萄酒、牛肉、大麥等產品施加貿易障礙，諸多民主國家以行動力挺澳洲，呼籲多喝澳洲葡萄酒。

推文下方有使用者留言支持：「印度應展現與台灣團結一心。」還有人說：「算了吧，沒必要賣給犯罪集團。是時候跳脫思考框架，擴大出口到其他國家，尤其是比較沒有進口我們鳳梨的國家。」

有人表示：「我很願意買一打！有送到法國嗎？或者讓我去台灣更好。」其他人也相繼留言，希望台灣鳳梨能運到英國倫敦、美國洛杉磯、丹麥、香港、加拿大等地。

在這則推文之前，外交部表示：「中國這項禁令有悖於以規範為基礎、自由公平的貿易。這些水果品質極優，符合最嚴格的國際認證標準。我們呼籲#北京收回決定！」

總統蔡英文也推文說：「繼澳洲紅酒之後，不公平的中國貿易作為現在把矛頭指向台灣鳳梨。但這無法阻止我們。我們的鳳梨不管是用來做果昔、蛋糕或現切盛盤，永遠恰到好處。支持我們的農民、享受美味台灣水果！」

加拿大「麥克唐納-勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）推文表示：「在#中國懲罰#台灣的最新一波行動中，北京宣布自3月1日起取消所有台灣鳳梨進口。你們怎樣我不知道，但我突然超想吃台灣鳳梨。」

鳳梨

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