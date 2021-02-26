中國片面暫停進口台灣鳳梨 產地縣市不滿

中國海關總署今天發布公告稱，自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，引起台灣產地縣市不滿；嘉義縣長翁章梁說，這是一個政治性動作，如此違反國際貿易作為讓台灣人失望。

中國海關總署上午發布公告：「從今年3月1日起，暫停受理台灣鳳梨報關、輸入，並及時通知轄區內的相關企業。」國台辦指去年以來，中國大陸海關多次從台灣輸入的鳳梨中檢出被列為檢疫性害蟲的生物，依據大陸有關法律法規和標準，決定暫停進口台灣鳳梨。

中國片面暫停進口台灣鳳梨引發產地縣市不滿；翁章梁表示，中國以非國際貿易的正常手段，禁止進口台灣鳳梨，這樣的行為與作法，是政治性動作，讓台灣人失望。

翁章梁說，台灣銷往中國大概有6200批的鳳梨，中方驗到不合格的，大概有13批，整個合格率非常高，如果有隱藏性的害蟲，正常國際作法會用燻蒸的方式，處理害蟲後，還是可以進口，希望中國大陸能夠就這個部分跟台灣好好地談，到底問題出在哪裡。

台南市長黃偉哲在臉書（facebook）發文指出，面對這個不意外的「政治決定」，早在去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情前，台南市政府就超前部署台南農產品賣向全世界，去年台南鳳梨外銷到日本東京都、群馬縣、埼玉縣等地。

台南市關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，關廟鳳梨年產量約3萬公噸，內、外銷各占一半，將全力協助行銷，推動加工品製造，全力確保農民收益。

關廟區的李姓農民說，鳳梨介殼蟲因素其實已存在許久，但過去沒有相關禁令，且介殼蟲問題可以用燻蒸處理，懷疑中國這次的舉動為政治操作成份居高。

高雄市一年約生產5萬6000噸鳳梨，去年外銷約6500噸，中國占其中9成，主要產地以大樹、內門、鳥松區為主。

高雄市農業局長代理局長王正一表示，市府會配合全國性鳳梨獎勵做法，祭出四大措施；包括獎勵農會收購，鼓勵民眾直購鳳梨，獎勵全市中小學多食用在地鳳梨或加工品，也會在市府「高雄首選電商平台」上架團購方案，鼓勵外縣市民眾購買高雄鳳梨，填補鳳梨農損失。

屏東一家合作社負責人表示，有點措手不及，合作社每年出口鳳梨到中國約2000多公噸，估計今年損失新台幣上千萬元跑不掉。

屏東洪姓農民說，台灣鳳梨的病蟲害大概就粉介殼蟲和小蜘蛛2種，去年中國海關因新冠肺炎抽驗較嚴，可能因此認為台灣鳳梨的病蟲害多。

洪姓農民表示，兩岸政治敏感因素，讓農產品不時有被中國停止進口的風險，如今在鳳梨採收期突然被禁止進口，希望政府能在內銷上努力，鼓勵國人多吃鳳梨。

據農委會公開的統計資料，2020年間，台灣輸出至中國大陸的鳳梨與鳳梨加工品，總計4萬2121公噸，價值5036.4萬美元（約合新台幣14億元）。